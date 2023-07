Drei sogenannte Wichtelwagen werden in Kürze an der Beetzendorfer Grundschule aufgestellt. Sie sollen den Platzmangel im Hort beheben, der sich ab August verstärkt. Doch noch fehlt die Baugenehmigung.

Beetzendorf - Wenn der Beetzendorfer Hort nach der Sommerpause am 7. August seinen Betrieb wieder aufnimmt, könnte es voll werden in der Einrichtung an der Friedrich-Engels-Straße. Möglicherweise bis zu 130 Kinder, die im Hort betreut werden müssen, wurden prognostiziert. Und auch wenn vielleicht am Ende nicht ganz so viele auch wirklich angemeldet werden: Die 86 Plätze, für die eine Betriebserlaubnis besteht, reichen in jedem Fall nicht aus.