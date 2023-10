Als 19-Jährige ist Doris Goode im Sommer 1970 aus der DDR geflüchtet. Heute lebt die ehemalige Beetzendorferin in den USA und erzählt bei einer Stippvisite in der alten Heimat von ihrer abenteuerlichen Odyssee.

Wie Bulgarien für eine Altmärkerin zum Schlupfloch in die Freiheit wurde

Bei ihrem Besuch in der alten Heimat nutzte die Amerikanerin Doris Goode als eine der ersten die neue Gästewohnung über der Beetzendorfer Heimatstube. Die 72-Jährige berichtete von ihrer abenteuerlichen Flucht aus der DDR im Jahr 1970.

Beetzendorf - Dass einer der ersten Gäste in der neuen Ferienwohnung über der Beetzendorfer Heimatstube ausgerechnet aus den USA kommt, ist ungewöhnlich. Doch Doris Goode, die heute in Phoenix im Bundesstaat Arizona wohnt, hat einen guten Grund, die Burggemeinde zu besuchen. Denn hier in Beetzendorf hat die heute 72-Jährige von 1965 bis 1970 mit ihrer Familie gewohnt, im Neubaublock Karl-Marx-Straße 7.