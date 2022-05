Wie ein Klötzer Agrar-Ingenieur auf den Fisch kam

Schon als Kind konnte sich Jan Apmann für Fisch begeistern. Um sich selbstständig zu machen, hängte er den Job in der Landwirtschaft an den Nagel. Seit 2002, und damit seit fast 20 Jahren, verdient er mit dem Verkauf von Fisch seinen Lebensunterhalt. Auf seinem Grundstück in Jahrstedt räuchert der 54-Jährige selbst.

Foto: Markus Schulze