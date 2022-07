Wie sich die Profis im Klötzer Waldbad fit halten

Klötze - Keine Frage: Im Wasser des Klötzer Waldbades sind die Rettungsschwimmer ganz in ihrem Element. Bahn um Bahn ziehen sie durch das große Becken, das sie an dem Abend ganz für sich allein haben. Sie trainieren dort an jedem Freitag, nachdem das Waldbad bereits geschlossen hat und der letzte Gast gegangenen ist.