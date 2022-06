Wieder Ärger um die Wahlplakate: Stadt Klötze schickt auch diesmal nachträglich geänderte Bescheide an Parteien heraus

In knapp drei Wochen ist Bundestagswahl. Die Parteien und Bewerber machen in der Stadt Klötze derzeit mit Plakaten an Laternen und mit Aufstellern auf sich aufmerksam. Doch gelten dabei für alle dieselben Vorgaben? Wohl nicht. Die Stadt hat nachträglich neue Bescheide verschickt.

Klötze - Die Uhr tickt, der Wahlsonntag rückt immer näher: Am 26. September geben die Wahlberechtigten hierzulande ihre Stimmen ab und entscheiden so über die künftige Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Bis dahin läuft der Wahlkampf – auch in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze. An vielen Laternen hängen seit einiger Zeit große Plakate, die die Bewerber aus der Region zeigen oder auf denen die Botschaften der einzelnen Parteien zu lesen sind. Einfach so dürfen sie nicht angebracht werden, die Sondernutzung muss bei der Stadt beantragt werden.