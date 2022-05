Wildunfälle: Pilotstrecke zwischen Klötze und Schwiesau bleibt im Fokus

Insgesamt sechs Stunden am Tag, drei am Morgen und drei am Abend, gilt auf der Landesstraße 19 zwischen Klötze und Schwiesau ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern. Das soll helfen, die Zahl der Wildunfälle im Abschnitt durch den Wald zu verringern. Im Blick hat das Unfallgeschehen die Arbeitsgruppe „Projekt Dreibein“.

Foto: Tobias Roitsch