Blick von Immekath in Richtung Süden. Dort befindet sich der Windpark Kusey-Neuferchau. Die Immekather befürchten weitere Anlagen in der eigenen Gemarkung. Foto: Markus Schulze

Aufregung in Immekath um einen Investor, der rund um den Ort Grundstücke für Windenergieanlagen sucht.

Immekath l Ein Sturm der Empörung erhob sich im Mai über Immekath. Seinerzeit wurde bekannt, dass in der Gemarkung möglicherweise ein Windpark errichtet wird. Zumindest, so hieß es im Ortschaftsrat, habe sich ein Investor nach Grundstücken erkundigt. Einwohnerin Sybille Schulze schlug Alarm und bat um Klärung von drei Fragen. Erstens: Ist Immekath ein Vorranggebiet für Windräder? Zweitens: Wie viele Windräder sollen es werden? Und drittens: Wie hoch werden die Anlagen sein?

Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Ortschaftsrates entschuldigte sich Ortsbürgermeister Peter Gebühr dafür, dass er sich mit dem Thema wegen der Vorbereitung von Kommunalwahl und Dorffest noch nicht in dem gebotenen Maße befassen konnte. Inzwischen hätten sich aber weitere besorgte Bürger an ihn gewandt, wie Gebühr berichtete. Nach wie vor sei der Investor aktiv und wende sich gezielt an Grundstückseigentümer, obwohl Immekath kein Vorranggebiet für Windräder sei, wie Gebühr in Erfahrung bringen konnte. „Irgendwas läuft da“, wunderte er sich. Was genau? – dieses Rätsel wolle er nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Klötze klären.