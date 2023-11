Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

APENBURG-WINTERFELD. - Neue Investitionen konnte der Flecken Apenburg-Winterfeld in diesem Jahr keine tätigen, da der bereits beschlossene Haushalt von der Kommunalaufsicht wegen fehlender Jahresabschlüsse abgelehnt wurde. Und auch für das nächste Jahr ist die Situation ungewiss. Zwar will der Rat so schnell wie möglich einen Etat für 2024 aufstellen, doch ob der diesmal genehmigt wird, steht in den Sternen. Zumal noch immer nicht alle Abschlüsse bis 2022 beim Kreis vorliegen.