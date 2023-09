Seit Jahren fehlt in Beetzendorf ein Treffpunkt für die Jugend. Doch das Problem soll jetzt angegangen werden. Leer stehende Gebäude gibt es im Ort genug und der Wille von Jugendlichen und Eltern, anzupacken, ist vorhanden.

Ein Objekt, das für einen Jugendklub infrage käme, wäre der ehemalige Kohlehandel am Beetzendorfer Bahnhof. Das Gebäude gehört allerdings noch der Bahn.

Beetzendorf - 30.000 Euro sollen nach dem Willen des Rates in die Einrichtung eines zentralen Spielplatzes in Beetzendorf investiert werden. Ein solcher fehlt bisher im Ort. Doch noch eine andere Altersgruppe muss seit Jahren auf einen geeigneten Treffpunkt verzichten: die Jugendlichen. Alle Versuche, einen Jugendklub zu etablieren, scheiterten in der Vergangenheit aus den verschiedensten Gründen.