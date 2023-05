Die Meshpack GmbH aus Kusey wurde in dieser Woche in Berlin mit dem Wirtschaftspreis „Vorsprung“, dem Preis des Ostdeutschen Wirtschaftsforums (OWF), ausgezeichnet. Nominiert worden war das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt.

Wirtschaftspreis „Vorsprung“: Chef von Meshpack in Kusey setzt auf Netzwerke

Kusey - Sah es vor nicht mal fünf Jahren noch so aus, als sei die Meshpack GmbH dem Tode geweiht, hat sich das Blatt für den Hersteller von Verpackungsnetzen im Jahr 2020 durch die Übernahme der Brüder Thomas und Michael Hartung gewendet. Das Unternehmen wurde stabilisiert, die Mitarbeiterzahl von 35 auf 42 aufgestockt und ein neues Produkt entwickelt: das kompostierbare Verpackungsnetz. Dafür gab es im Vorjahr bereits den Innovationspreis. Der Wirtschaftspreis „Vorsprung“ ist innerhalb kurzer Zeit nun die zweite große Auszeichnung. Wie es dazu kam und was der Preis für das Unternehmen bedeutet, darüber sprach Volksstimme-Mitarbeiterin Meike Schulze-Wührl mit Meshpack-Geschäftsführer Thomas Hartung.Volksstimme:Herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Auszeichnung. Wie ist man denn in Berlin auf Sie aufmerksam geworden? Und waren Sie überrascht?Thomas Hartung: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze hat Meshpack vergangenes Jahr im Februar besucht und war ganz begeistert von dem Unternehmen. Vom Wirtschaftsministerium kam auch die Nominierung. Wir wurden dann irgendwann angeschrieben und haben die Information erhalten, dass wir Preisträger des Landes Sachsen-Anhalt sind. Wir waren überrascht und erfreut. Das war schon cool.