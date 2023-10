Haushalt in Klötze

In die Schwiesauer Kita Kahnbergpflitzer mit dem ehemaligen, seit geraumer Zeit leer stehenden Jugendclub soll investiert werden. Doch der Zeitraum ist schon seit zwei Jahren ungewiss. Darüber ist Ortsbürgermeister Manfred Hille sehr verärgert.

Schwiesau - Sichtlich verärgert ist Schwiesaus Ortsbürgermeister Manfred Hille, was die Sanierung der Kindertagesstätte im Ort betrifft. Seit fast drei Jahren soll das Gebäude saniert und auch erweitert werden. Doch still ruht der See, nichts ist passiert. Während der jüngsten Stadtratssitzung brachte Hille, neues Mitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) , die Problematik zur Sprache und forderte von Einheitsgemeinde-Bürgermeister Uwe Bartels Antworten. Denn vor drei Jahren wurden im städtischen Haushalt 300. 000 Euro für die Erneuerung eingeplant, wie Manfred Hille erinnerte.