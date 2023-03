Für das Umspannwerk in Kunrau ist ein leistungsstärkerer Transformator in Planung.

Klötze/Kunrau - In der Stadt Klötze gibt es zahlreiche Anfragen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV). Schon mehrfach, beispielsweise am Montagabend im Ortschaftsrat von Trippigleben, wurde das kommuniziert. Vorgestellt wurden bisher Projekte in Jahrstedt, Kusey, Wenze, Trippigleben, Dönitz und Schwiesau. Aber selbst wenn der Stadtrat nur einem Bruchteil der PV-Anlagen tatsächlich die Zustimmung erteilen sollte, so stellt sich doch die Frage: Wohin mit dem ganzen Strom?