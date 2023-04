Für Musik ist der Schlosskeller in Kunrau dank des Kulturklubs noch immer bekannt. Früher befand sich dort eine Disko. Ralf Schumann erinnert sich.

Zeitreise in die 90er

Die Geschichte der Disko in Kunrau

So sieht es heutzutage bei einer Veranstaltung des Kulturklubs im Kunrauer Schlosskeller aus. Früher befand sich dort eine Disko.

Kunrau - Eine Zeitreise in die „wilden 90er“ wird es am Sonnabend, 6. Mai, im Kunrauer Schlosskeller geben. Dabei wird der Kulturklub Drömling (KKD) mit seinen Gästen in Erinnerungen schwelgen. Denn früher befand sich im Schlosskeller eine Diskothek.