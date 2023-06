Die Zukunft der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Orchideenwiese am Klötzer Waldbad ist gesichert. Nachdem Jürgen Lemke die Betreuung abgegeben hatte, bangten Einheimische um den Fortbestand der seltenen Pflanzen. Doch Entwarnung: Revierförster Dietmar Schulze ist nun für die Pflege zuständig.

Klötze - Um ihre Orchideenwiese müssen sich die Klötzer und auch andere Naturfreunde in Zukunft keine Sorge machen. Zwar hatte der Klötzer Jürgen Lemke nach eigenen Angaben die Betreuung 2022 abgegeben, nachdem er sich mehrere Jahre um die Pflege des Orchideen-Bestandes dort in der Moorwaldsenke gekümmert hatte. Doch eigentlich war das Feuchtbiotop auch nach Lemkes Rückzug nie wirklich in Gefahr. Denn schon seit 1997 zeichnete Dietmar Schulze, Revierleiter des Forstbetriebs Altmark im Landesforstbetrieb, für die zwei Hektar große Fläche verantwortlich.