In Steimke funktioniert die Straßenbeleuchtung nicht. Wer etwas sehen will, braucht eine andere Lichtquelle, und wenn es eine Kerze ist.

Steimke - Es war 1994 und damit vier Jahre nach der Wiedervereinigung, als der Begriff „Dunkeldeutschland“ ins Rennen um das „Unwort des Jahres“ ging. Vor allem Bürger in den alten Bundesländern hatten den Begriff verwendet, um sich über die im Vergleich spärliche Straßenbeleuchtung in der DDR lustig zu machen. Doch mit den Jahren verschwand der abwertende Begriff wieder. Denn längst gab es in puncto Straßenbeleuchtung keine Unterschiede mehr. Wer aber in diesen Tagen durch Steimke fährt, dem kommt unweigerlich wieder „Dunkeldeutschland“ in den Sinn. Grund: Die Straßenbeleuchtung funktioniert nicht. Zumindest nicht immer und nicht überall. Davon konnte sich die Volksstimme an drei Abenden hintereinander selbst überzeugen. Ergebnis: Auf der Kunrauer Chaussee war es stockfinster. Keine einzige Lampe brannte. Um etwas sehen zu können, bedurfte es einer anderen Lichtquelle.