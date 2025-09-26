In Klötze kümmern sich Ehrenamtliche um die Reparatur von Bänken. Sie sehen ihr Engagement als Bürgerpflicht. Was sie als ihr Glanzstück betrachten.

Zwei Ehrenamtliche aus Klötze machen Bänke wieder schick

Sabine Gille und Manfred Förster möchten es in Klötze schön haben und sich einbringen. Sie reparieren und restaurieren ehrenamtlich Bänke, zu denen auch diese Baumbank gehört.

Klötze. - Waren hier Heinzelmännchen am Werk? Das fragen sich zurzeit in Klötze immer mehr Menschen. Aus gutem Grund: Viele Bänke, die an manchen Straßen und Plätzen als Sitzgelegenheiten aufgestellt sind, wurden repariert, neu gestrichen oder haben eine komplette Generalüberholung erhalten. Allerdings nicht im Auftrag der Stadt. Wer hat hier Hand angelegt und warum?