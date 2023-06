Gemeindebürgermesiter Marco Schmoldt (l.) und Ortsbürgermeister Martin Schmidt bewerben die Lesung in Eickendorf.

Eickendorf - „Klein anfangen, groß rauskommen. Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“, so lautet der Titel des Buches, welches der ehemalige Leichtathlet Mathias Mester 2021 veröffentlichte. Dieses wird am 8. Dezember

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in Eickendorf im Rahmen seiner Deutschland-Tournee in einer Buchlesung vorgestellt. Veranstaltungsort ist die Sporthalle in der Karl-Marx-Straße 22. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.