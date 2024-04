Magdeburg - Die Gerüchte haben sich bestätigt. Avnet steigt beim 1. FC Magdeburg als Sponsor ein. Zum 1. Juli wird aus der MDCC-Arena die Avnet-Arena. Unter neuem Namen gibt es auch ein neues Logo. Dieses soll die für die Fans bekannte charakteristische Dachform in der Farbe des Vereins (in Vereinsblau) unterstützt von der Unternehmensfarbe von Avnet (Unternehmensfarbe: grün) widerspiegeln.

FCM-Geschäftsführer sieht neue Entwicklung

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Avnet ein großes und global agierendes Unternehmen für unseren 1. FC Magdeburg gewinnen konnten“, sagte Martin Geisthardt, kaufmännischer Geschäftsführer des FCM, bei der Verkündung am Freitagvormittag. „Mit der neuen Vergabe der Namensrechte gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Clubs.“

So sieht das Logo der Avnet-Arena Magdeburg aus. Logo: 1. FC Magdeburg/Avnet

Dass sich der bisherige Namensgeber zurückziehen würde, wenn sich ein neuer Sponsor findet, der mehr Geld investiert, hatte sich schon vor Monaten abgezeichnet. Die Volksstimme hatte am 11. März bereits darüber berichtet, dass sich ein neuer Namensgeber gefunden hatte. Der Magdeburger Stadtrat hatte per nicht-öffentlichem Beschluss im März den Weg dafür freigemacht. Nach einer Volksstimme-Nachfrage beim amerikanischen Technologieunternehmen, das derzeit in Bernburg im Salzlandkreis ein Elektronikverteilzentrum für Halbleiter und elektronische Bauteile errichtet, schien schon vieles darauf hinauszulaufen, dass Avnet der neue Namensgeber wird. Zwar wurden die damaligen Gerüchte nicht bestätigt, aber eben auch nicht dementiert. Nun steht es also fest.

Avnet-Geschäftsführer will den Sport fördern

„Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, den 1. FC Magdeburg zu unterstützen und den zukünftigen sportlichen Weg zu begleiten“, sagt Mark Kempf, Geschäftsführer der Avnet in Deutschland. „Sport ist immer ein Element, das Menschen verbindet und begeistert. Teamgeist, Engagement und Einsatz sind entscheidende sportliche Eigenschaften, die auch für unser Unternehmen wichtig sind.“ Besonders freue es ihn, dass Avnet auch die Frauenmannschaft unterstützen und sich auch für die Jugend engagieren könne. „Der Stadion-Name ist zudem eine besondere Ehre und wir hoffen so, den 1. FC Magdeburg in seiner sportlichen Zukunft optimal unterstützen zu können.“