Die MDCC-Arena in Magdeburg. Bei einem Aufstieg des 1. FCM in die 1. Bundesliga wären Umbauarbeiten notwendig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Toni Kroos hat es bereits gesagt: Der 1. FC Magdeburg steigt in dieser Saison in die 1. Bundesliga auf. Auch wenn der Club aktuell auf dem dritten Platz in der Tabelle des Unterhauses steht, ist diese Prognose nach allem Verständnis von Fußball natürlich viel zu früh. In den restlichen 29 Spieltagen kann schließlich noch einiges passieren.