Teil der Maikundgebung war eine Demonstration zum Alten Markt.Foto: Rainer Schweingel

Kundgebung und Demo in Magdeburg: Am Tag der Arbeit am 1. Mai 2019 ging es auch um Politik.

Magdeburg l Etwa 1000 Besucher haben am 1. Mai 2019 die Einladung zur traditionellen Maikundgebung des Gewerkschaftsbundes und mehrerer Partner auf den Alten Markt in Magdeburg angenommen. Im Mittelpunkt stand das bundesweite Motto „Europa. Jetzt aber richtig“. IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger mahnte zur Teilnahme an der Europawahl. Europa sei das größte Friedensprojekt - und das müsse auch so bleiben. Gleichzeitig müsse für ein Europa gekämpft werden, das Arbeitnehmerrechte respektiere, das Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessere und Chancen biete. Gegen die Armut Der Kontinent dürfe nicht den Anti-Europäern überlassen werden. Darüber hinaus müsse weiter für gute Tarifabschlüsse und eine auskömmliche Rente gekämpft sowie gegen Armut vorgegangen werden. Arbeitgeber müssten stärker auf Gewerkschaftsforderungen eingehen. 1. Mai in Magdeburg Magdeburg (ri) l In Magdeburg wurde am 1. Mai 2019 demonstriert. Viele Menschen zog es derweil zum Volksfest in den Stadtpark. Gewerkschaftsfest auf dem Alten Markt in Magdeburg 2019. Zu der Aktion gehörte auch eine Dem...



Traditionell fand derweil im Stadtpark neben der Stadthalle Magdeburg das Maifest statt. Zahlreic...

Zudem seien Gewerkschaften im Aufwind. 2018 sei die Zahl der Gewerkschafter im Land um 3500 auf nun 152.000 Mitglieder gewachsen. In Magdeburg seien 17 500 Arbeitnehmer organisiert. Entwicklung in Magdeburg Magdeburgs OB Lutz Trümper (SPD) kam wie viele Jahre zuvor auch 2019 zum Rednerpult und verwies auf Entwicklungen. „Vor zehn Jahren stand ich auch hier. Da hatten wir eine Arbeitslosigkeit von 20 Prozent. Heute sind es noch 7 Prozent. Das ist auch auf die Arbeit von Politik, Gewerkschaft und Unternehmen zurückzuführen.“ Trümper warb außerdem für gut bezahlte Arbeit, die Gewinnung von Nachwuchs und für Europa, ohne das man global keine Chance habe. Neben der Kundgebung gab es aber auch eine Demonstration mit rund 50 Teilnehmern, u. a. der DGB-Jugend und der Jusos, mit dem Zielpunkt Alter Markt. Themen waren u. a. der Anstieg von Mieten, die Bedingungen in der Paketbranche und die Mängel und Profitgier im Gesundheitswesen. An anderen Stellen in Magdeburg - zum Beispiel im Rotehornpark und im Herrenkrug bei Vitopia - wurde derweil der Frühling gefeiert. Hier standen Unterhaltung, Kultur und Informationen zum Beispiel zum Umweltschutz im Fokus.

