100 Firmen und 1000 Jobs bei Messe in Magdeburg

Das Jobevent „Hierbleieben“ richtet sich bei kostenfreiem Eintritt an die Menschen in Magdeburg und Umgebung. Geboten wird auch ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Magdeburg - Seit dem Jahr 2011 hat sich das Recruting-event „Hierbleiben“ zu einer Größe in der Region entwickelt: Unternehmen kommen hier mit potenziellen Mitarbeitern ins Gespräch. Wert legen die Veranstalter auch auf das Rahmenprogramm. In diesem Jahr ist die Messe am 12. November geplant. Geöffnet ist die Festung Mark dafür von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist für die Besucher frei. Knapp 100 Unternehmen und mehr als 1000 Stellen sind an diesem Tag in der Einrichtung im Hohepfortewall in der nördlichen Altstadt Magdeburgs zu finden. Die Volksstimme hat einen Blick ins Programm geworfen.