In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 12. bis 14. Dezember 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 13.12. wird der Club dank der Musik von FM Stroemer, Brox Kadus, Mike Dops, Captain Dreister und Rino de Voigt zum "Techno Weihnachtshaus 2025"

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag beginnt um 17 Uhr die Ü-60-Party "Let's rock again".

Geheimclub: Ein Dresscode gilt für "Kinktopya – The Secret Edition" am 12.12. ab 21 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Für die Musik sorgen @LatexFine, Lydiam und DXTN. Sieben Jahre Escape werden am 13.12. ab 23 Uhr gefeiert.

Kiste: Die Jahresabschlussparty steht für den 12.12. im Kalender der Kiste in Haus 31a auf dem Medizincampus der Uni in der Leipziger Straße 44.

Boys'n'Beats: House, R’nB, 80er und Charts werden bei "Celebrate" am 12.12. ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 gespielt. Zur 360°-Party sind am 13.12. ab 23 Uhr DJ Nicki, DJ Krawal, Beatzfire und Dynaxxz zur Stelle.

Buttergasse: Am 12.12. ab 23 Uhr legt in der Buttergasse am Alten Markt 13 Martin Books auf. Unterstützt wird er von Maddisn und Andy Vogt. Charts und Dancemusic bringt DJ Henne Tags darauf zum "Saturday Night Club" mit.

Down Town Club: DJ N3xt Le7el sorgt mit DM, Mix, Techno und Techno-House am 12.12. ab 13 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 für das "Good Feeling". 90er und 2000er sind am 13.12. ab 23 Uhr mit DJ Timson angesagt.

Factory: "Scholl of Rock - es schweinachtet sehr meets Dark Night heißt es in der Factory in der Sandbreite 2 am 12.12. ab 23 Uhr. auf dem einen Floor werdem Rock, Pop, Ska, Punk, Metal, Alternative und Dark gespielt, auf dem zweiten Dark, Gothic, Classix, Mittelalter und Folk und auf dem dritten Dark, Elektro und EBM.

Moabeat: Afrobeats bringen DJ Spaida, DJ Zumanto und DJ Stif Mayer am 12.12. ab 23 Uhr ins Moabeat am Hasselbachplatz 2. Zur "MoaBeat Night – Black Vibes" geht am 13.12. ab 23 Uhr DJ Habykey Black, Hip-Hop und RnB auf.

Prinzzclub: Für "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 12.12. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auch mit Afro, Amapiano und Black. Für den 13.12. hat sich ab 23 Uhr DJ Danny Rockin zur "Ukrainian Party" mit Urban, Pop, Hip-Hop und Ukranian Style.

Ellen Noir: Tekk, Hardtekk, Uptempo und Hardtechno geben im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 13.12 ab 22 Uhr beim "Underground Rave 41" den Takt vor. Taktgeber sind auf dem einen Floor Fabitekk, Morbid vs. Benny R., Beatforge vs. Bassbilanz, Luzzifer vs. Ruppi van Daline und Genetekk vs. Wolli, auf dem anderen Togs vs. SKG, Trypsin vs. Krause, Echse sowie Creapy.

M2: "Ich will mal wieder tanzen" - aus Wunsch wird Wirklichkeit dank DJ Olaf D am 13.12. ab 19 Uhr im M2 am Hasselbachplatz.

Idol: Für den 13.12. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 steht für den 13.12. ab 23 Uhr die "Tiht x Stÿx Kollektivnacht" mit Techno, Trance, Hardtechno und Industrial im Kalender.

Datsche: An den Adventswochenenden öffnet die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 zum Feliz NaviDatsch die Türen. Am 14.12. kommen Dilivius Lenni & Daniel Stefanik zum Sonntagsbumms.