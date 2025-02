Musik, Theater, Konzert, Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 14. Februar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps zu Terminen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 14. Februar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Andrea Berg gibt in Magdeburger Getec-Arena ein Konzert

Andrea Berg tritt im Rahmen ihrer Tournee 2025 in Magdeburg auf. Das Konzert findet in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 statt. Es beginnt am Freitag, den 14. Februar 2025, um 20 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Künstlerin zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands und blickt auf eine mehr als 30-jährige Karriere mit zahlreichen Auszeichnungen, 14 Nummer-eins-Alben und über 16 Millionen verkauften Tonträgern zurück. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre energiegeladene Atmosphäre, eine aufwendige Bühnenshow und eine enge Verbindung zum Publikum. Seit Jahrzehnten begeistert sie mit ihren Konzerten ein großes Publikum und gehört zu den meistgefragten Live-Acts im deutschsprachigen Raum.

Lesen Sie auch: Königin des Schlagers: Ein Vierteljahrhundert Andrea Berg

Die Tournee mit dem Titel „Die Tournee 2025 – Party, Hits, Emotionen“ umfasst Auftritte in 21 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben ihren bekannten Hits präsentiert Andrea Berg auch Lieder aus ihrem aktuellen Album. Das neue Bühnenkonzept mit mehreren Bühnenbereichen ermöglicht dabei eine noch direktere Nähe zu den Konzertbesuchern. Die Shows zeichnen sich durch abwechslungsreiche Inszenierungen, spektakuläre Lichteffekte und emotionale Höhepunkte aus.

Mit ihrer authentischen Art und einer besonderen Bühnenpräsenz schafft es Andrea Berg immer wieder, ihr Publikum zu begeistern. Ihre Konzerte bieten eine Mischung aus stimmungsvollen Partyhits und gefühlvollen Balladen. Neben den musikalischen Darbietungen ist auch die Interaktion mit den Fans ein wichtiger Bestandteil ihrer Shows.

Musikkomödie „Weiber – Ein heißer Mädelsabend!“ im Magdeburger Amo

Die Musikkomödie „Weiber – Ein heißer Mädelsabend!“ wird in Magdeburg aufgeführt. Die Veranstaltung findet im Rahmen einer Tournee statt, die das Erfolgsstück in mehr als 30 Städte und auch nach Magdeburg bringt. Mit einem Mix aus Komik, Situationswitz und eingängigen Melodien bietet die Aufführung ein unterhaltsames Theatererlebnis. Der Beginn ist am Freitag, den 14. Februar 2025, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Das Stück erzählt die Geschichte von Bärbel, Anke und Claudia, die nach 20 Jahren erneut gemeinsam auf der Bühne stehen. Eigentlich hatten sie ein entspanntes Wellness-Wochenende geplant, doch stattdessen müssen sie kurzfristig bei der Geburtstagsfeier einer alten Bekannten einspringen. Ihnen bleibt nur eine Stunde, um sich für den Auftritt vorzubereiten.

Anstelle konzentrierter Proben lassen sich die drei Frauen jedoch von alten Geschichten, spontanen Gesprächen und einer großzügigen Auswahl an Getränken ablenken. Während Claudia mit ständigen Anrufen ihres hypochondrischen Ehemanns konfrontiert wird, sorgt Bärbel sich um ihren Chef, der scheinbar eine neue, viel zu junge Kollegin bevorzugt.



Das Stück lebt von schnellen Dialogen, witzigen Missverständnissen und einem hohen Maß an Selbstironie. Neben humorvollen Anekdoten über Freundschaft, Beziehungen und das Älterwerden spielt auch Musik eine zentrale Rolle. Bekannte Songs werden auf unterhaltsame Weise in die Handlung eingebunden und sorgen für zusätzliche Dynamik.

„Queen of Sand – Es war einmal in Hollywood“ in Magdeburger Pauluskirche

Irina Titova gastiert am 14.2. um 19.30 Uhr mit ihrer Sandmalerei-Show „Queen of Sand – Es war einmal in Hollywood“ in Magdeburg. Die Veranstaltung findet in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 statt. Die Show verbindet Kreativität und Nostalgie, indem sie berühmte Filmszenen in neuer Form interpretiert. Beginn um 19.30 Uhr.

Die Künstlerin ist für ihre beeindruckenden Live-Performances bekannt, bei denen sie mit Sand flüchtige Bilder erschafft, die sich in fließenden Übergängen zu neuen Szenen verwandeln. In ihrer aktuellen Show widmet sie sich der Welt des Films und bringt berühmte Hollywood-Momente auf faszinierende Weise auf die Bühne.

Mit einer Mischung aus Kunst, Musik und Lichtinszenierung erzählt sie Geschichten aus bekannten Klassikern und modernen Blockbustern. Die filigranen Sandbilder entstehen und vergehen in Sekundenschnelle, während stimmungsvolle Musik die Szenerie untermalt.



Die Kombination aus Live-Performance und visueller Kunst macht die Aufführung zu einem besonderen Erlebnis. Irina Titova hat mit ihrer einzigartigen Technik bereits international große Erfolge gefeiert und gilt als eine der führenden Künstlerinnen auf diesem Gebiet.

„Die Zukünftige“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Die Zukünftige“ ist ein Schauspiel von Svenja Viola Bungarten, das ab 14 Jahren geeignet ist. Eine Aufführung findet am 14. Februar 2025 um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Die Inszenierung stammt von Alina Fluck. Auf der Bühne agieren Luise Hart, Lorenz Krieger, Robert Lang-Vogel und Bettina Schneider.

Lesen Sie auch: Rezension: „Die Zukünftige“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Geschichte dreht sich um eine Familie in einer immer heißer werdenden Welt: Zunächst fällt der Vater aufgrund eines „Nervenzusammenbruchs“ aus, dann wird die gemeinsame Kieferchirurgie-Praxis insolvent, das Eigenheim zerstört ein Waldbrand, und schließlich zerbricht auch die Ehe. Die Zwillingsschwestern teilen sich fortan die Eltern und führen unterschiedliche Leben.

Eintrittskarten gibt es auch bei Biberticket

Das Stück ist eine moderne „Doppelte-Lottchen-Tragödie“, die Themen wie soziale Klasse und den Klimawandel miteinander verwebt. 2022 wurde „Die Zukünftige“ mit dem Else-Lasker-Schüler-Stückepreis ausgezeichnet. Die Jury lobte das Stück als „komplex, raffiniert, sprachlich dicht und höchst musikalisch“ und hob hervor, wie geschickt es persönliche und globale Katastrophen miteinander verknüpft.

Auch interessant: Rezension der Volksstimme bezeichnet Stück als schwarzhumorig

"Nathans Kinder" im Puppentheater Magdeburg

Die Inszenierung "Nathans Kinder" von Ulrich Hub basiert auf dem Klassiker "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing. In einer Fassung von Pierre Schäfer für Menschen ab zwölf Jahren wird die Handlung in eine einzige Nacht verlegt. Im Zentrum stehen Nathans Pflegetochter Recha und der Tempelherr Kurt, die sich über religiöse Konventionen hinweg ineinander verlieben. Damit wird das Thema Toleranz und Verständigung betont.

Sabine Schramm verkörpert in einer Verbindung aus Puppen- und Schauspiel fünf Figuren. Die Inszenierung setzt auf eine reduzierte Ausstattung mit drei stilisierten grauen Stühlen, fünf großen Klappmaulpuppen und mehreren Popsongs. Es handelt sich um eine One-Woman-Show, die ursprünglich vom Theater Altenburg/Gera in der Spielzeit 2021/22 entwickelt wurde.

Lesen Sie auch: Rezension - Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Die Vorstellungen am 13. und 17. Februar um 10 Uhr sind im Vorverkauf ausverkauft. Karten waren zum Redaktionsschluss indes noch für den 14.2. um 10 Uhr und den 15.2. um 19 Uhr zu haben.

Anna Savas beim Book Talk bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Anna Savas stellt ihr neues Buch in Magdeburg vor. Die Veranstaltung findet in der Buchhandlung „Thalia Magdeburg – Allee-Center“ in der Ernst-Reuter-Allee 11 statt. Der Book Talk beginnt am Freitag, den 14. Februar 2025, um 20.15 Uhr.

Im Mittelpunkt steht die neue New-Adult-Reihe der Autorin, die sich mit verbotenen Gefühlen, unausgesprochenen Worten und Geheimnissen befasst. Die Geschichte spielt in der Verlagswelt und thematisiert eine alte Liebe, wachsende Emotionen und einen entscheidenden Moment, der alles verändert.

„Liebe quält“ mit Stephan Michme im Magdeburger „…nach Hengstmanns“

Stephan Michme präsentiert sein Programm „Liebe quält“ in Magdeburg. Die Veranstaltung findet im Kabarett „…nach Hengstmanns“ in der Breiter Weg 37 statt. Beginn ist am Freitag, den 14. Februar 2025, um 19.30 Uhr.

Das Programm ist weder eine Klage über Herzschmerz noch eine Aufzählung vergangener Beziehungen. Es thematisiert das Gefühl, zwischen verschiedenen Entscheidungen gefangen zu sein – zwischen Ankommen und Weiterziehen, zwischen klarer Haltung und zurückhaltendem Schweigen, zwischen der Liebe zu Wien und dem Leben in Magdeburg.

Der Abend verbindet absurde Beobachtungen mit unerwarteten Pointen und greift Erlebnisse aus dem Leben des Musikers, Moderators und Familienvaters auf. Die Mischung aus Humor, Reflexion und spontanen Einfällen macht die Aufführung zu einer ungewöhnlichen und abwechslungsreichen Erfahrung.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bietet scharfsinnige Gesellschaftskritik und humorvolle Analysen des aktuellen Zeitgeschehens. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, begleitet von den Musikern Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die sich alternierend abwechseln. Die Regie führt Frank Voigtmann, der auch gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat.

Das Programm greift die Absurditäten des politischen Alltags auf: Deutschland, einst Vorbild für die Welt, ist nun Ziel von Spott. Während politisches Chaos herrscht – mit einer Politik, die mit Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen jongliert und vom Verfassungsgericht ausgebremst wird – bleibt kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens unangetastet. Bildung, Klimapolitik, Fachkräftemangel und gesellschaftliche Werte werden pointiert und satirisch aufbereitet. Mit bissigem Humor und treffsicheren Beobachtungen möchte das Kabarett den Zustand des Landes beleuchten, in dem scheinbar alles aus den Fugen geraten ist.

In einer Rezension der Volksstimme schrieb Klaus-Peter Voigt: „Oft wird nur wenig erklärt, die Pointen sitzen, die allbekannten Tatsachen sprechen für sich allein. Voigtmann, in dessen Händen die Regie lag, inszenierte flott, schnelle Szenenwechsel sorgen für das passende Tempo. Der Zuschauer erlebt ein Stück ohne unnötige Längen.“

"Kein Verstand in Sicht" wird unter anderem am 12.2 um 15 Uhr sowie am 13., 14., 21., 22. und 27. Februar sowie am 7., 13., 14., 19., 21. und 29. März um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a gezeigt.

„Ich kann nicht mehr tanzen, aber mein Gehstock hat Leomuster" mit Sophie Lenglachner im Literaturhaus

Sophie Lenglachner stellt im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 ihr Werk „Ich kann nicht mehr tanzen, aber mein Gehstock hat Leomuster“ vor. Die Lesung findet am Freitag, den 14. Februar 2025, statt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Veranstaltung startet um 19 Uhr.

Die Künstlerin reflektiert ihre Erfahrungen mit Long Covid, das ihr Leben seit 2022 stark verändert hat. Ihre Texte beschreiben frustrierende, niederschlagende und erschöpfende Momente, um ein besseres Verständnis für diese unsichtbare chronische Erkrankung zu schaffen. Trotz der Herausforderungen hat sie ihren Humor bewahrt und setzt sich mit ihrer neuen Lebensrealität auseinander.

Die Lesung wird musikalisch begleitet von der Magdeburger Musikerin ægirl. Ihre träumerischen und filigranen Melodien spiegeln die Melancholie, Impulsivität und das Auf und Ab des Alltags wider. Die Kombination aus Text und Musik schafft eine nachdenkliche, aber zugleich klare Auseinandersetzung mit dem Thema.

Symphonic Pop Ensemble spielt im Magdeburger Konservatorium

Das Symphonic Pop Ensemble gibt ein Konzert im Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ in Magdeburg. Die Aufführung findet im Konzertsaal in der Breiten Weg 110 statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 14. Februar 2025, zu zwei Uhrzeiten statt: um 18.30 Uhr und um 20 Uhr.

Unter der Leitung von Marius Moritz präsentiert das Ensemble ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Billie Eilish, Sia, Abba, Cody Fry und weiteren Künstlern. Die Kombination aus symphonischen Klängen und modernen Pop-Arrangements sorgt für ein besonderes musikalisches Erlebnis.

Das Konzert verbindet klassische Instrumentierung mit zeitgenössischer Musik und bietet neue Interpretationen bekannter Songs. Die Arrangements vereinen orchestrale Tiefe mit rhythmischer Energie und schaffen so eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Musikstilen.

Improvisationstheater Imaginär tritt im Magdeburger „Guck mal!“

Das Improvisationstheater Imaginär tritt im Kulturzentrum „Guck mal!“ in Magdeburg auf. Die Vorstellung findet in der Babelsberger Straße 9 im Stadtteil Cracau statt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 14. Februar 2025, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Im Veranstaltungsraum steht eine Bar mit Getränken und Snacks zur Verfügung.

Das Ensemble ist für seine spontanen und humorvollen Darbietungen bekannt. Jede Aufführung entsteht ohne Skript oder vorherige Absprachen, wodurch jede Szene eine Premiere ist. Die Handlung entwickelt sich in Echtzeit und wird durch Vorgaben aus dem Publikum beeinflusst.

Die Show bietet eine Mischung aus überraschenden Wendungen, skurrilen Charakteren und humorvollen Momenten. Durch die Spontaneität der Darstellenden ist kein Abend wie der andere. Das Improvisationstheater lebt von Kreativität und der Interaktion zwischen Bühne und Publikum.

Schöne Aussicht in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Magdeburger Galerie Himmelreich zeigt noch bis zum 14. Februar die Ausstellung „Schöne Aussicht“, in der Werke aus Malerei, Grafik, Zeichnung, Fotografie, Glasgestaltung und Objektdesign gezeigt werden. Mit dabei sind Künstler wie Ingrid Müller-Kuberski, Michael Emig, Peter Adler, Cathleen Meier und viele weitere, die ihre Perspektiven und kreativen Ansätze vorstellen.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Kunst als Möglichkeit zu erleben, neue Horizonte zu entdecken und eigene Gedankenwelten zu formen. Die gezeigten Werke regen Fantasie und Emotionen an, sei es durch kräftige Farben, filigrane Linien oder ausdrucksstarke Formen. Der Ausstellungsraum wird so zu einem Ort, an dem Betrachter Kunst auf individuelle Weise erfahren und interpretieren können.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b in Magdeburg. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

