Partys am Wochenende - das Angebot der Magdeburger Clubs ist vielfältig.

Tanzen in Magdeburg - Partys am vierten August-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das vierten Augustwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes gibt es freitags die Deliriouz Time, während samstags House Music im Beach House angesagt ist.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt am 24.8. um 23 Uhr eine CSD-Abschluss-Party. Mit dabei sind DJ Stella deStroy und MeUnique.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt am 24.8. um 23 Uhr die CSD-Abschlussparty. Auf drei Floors legen sieben DJs auf. Außerdem gibt es einen Dar Room.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 24.8. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Geheimclub: "Never Stop" heißt die Party am 24.8. ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Mit dabei sind Radio Blackout, Ôneyra und Carlaidoskop. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 ist am 25.8.der "Sonntagsbumms" angesagt. Beginn ist um 14 Uhr.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.