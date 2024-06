Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 17. Juni 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Jazz mit Favo im Forum Gestaltung in Magdeburg

Das Trio Favo gibt diesen Montag im Rahmen von „Jazz in der Kammer“ ein Konzert im Forum Gestaltung. Favo biete „herzerwärmende Musik aus einem magischen Tanz zwischen der menschlichen Stimme und zwei atemberaubenden Holzblasinstrumenten – Musik aus der Welt, für die Welt“, so die Veranstalter.

Die Musiker kombinieren Elemente von Jazz, Klassik, Kammermusik und Weltmusik. Volker Holly Schlott mit Sopran-Saxofon, C-Melody-Saxofon und Cajon und Falk Breitkreuz an Bassklarinette, Altklarinette und Mbira verschmelzen ihre Klänge mit der Stimme und Beatbox von Sander de Winne. Das Trio spielt neben Eigenkompositionen auch Bearbeitungen von Astor Piazzolla, den Beatles, Johann Sebastian Bach, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Pat Metheny, Harold Arlen, Steve Swallow, Joe Zawinul und Richie Beirach.

Favo gastiert Montag, 17. Juni, um 20 Uhr im Forum in der Brandenburger Straße 10.

Neue Ausstellung „Freude, Freunde, Farben & Spaß an der Meditation“ in der Flurgalerie Eisenbart

„Freude, Freunde, Farben & Spaß an der Meditation“ - Unter diesem Titel eröffnen Martina Hentschel und Marion Albrecht ihre gemeinsame Ausstellung am 18. Juni 2024 um 18 Uhr in der Flurgalerie Eisenbart mit einer Vernissage. Die Laudatio hält ihre gemeinsame Freundin Cornelia Schmidt.

Die Ausstellung ist bis zum 22. August 2024 im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg, zu sehen. Neben ihrer Freundschaft verbindet die beiden Magdeburgerinnen die Leidenschaft zur Malerei. Martina Hentschel erklärt: „Ich kann meine Energie auf Papier bannen.“ Sie begann mit Acryl auf Leinwand, wechselte dann zu Aquarell und später zu Zentangle Inspired Art, heute kombiniert sie alles. Marion Albrecht, die ebenfalls Zentangle liebt, ergänzt: „Nun kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir lieben Formen und Farben und spielen gern mit unserer Fantasie – da passt bei dieser Methode alles zusammen.“

Wir laden herzlich ein – zum Schauen und Verweilen, zur Vernissage oder an einem anderen Ausstellungstag. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Gedenken zum 17. Juni 1953 am Moritzplatz in Magdeburg

Zum Gedenken anlässlich des Volksaufstandes von 1953 in der DDR lädt die Stadt Magdeburg am Montag, 17. Juni, um 15 Uhr ein. Mit der Veranstaltung im Moritzhof und in der Gedenkstätte am Moritzplatz werde an die Proteste und Streiks, die verbunden mit politischen und wirtschaftlichen Forderungen als Aufstand des 17. Junis bezeichnet werden, erinnert und der Opfer gedacht.

Magdeburg gehörte damals zu den Schwerpunktregionen des Aufstands. Alle Interessierten seien zum Gedenken herzlich eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Worte des Erinnerns werden im Moritzhof Oberbürgermeisterin Simone Borris, Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sowie der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleites, sprechen.

Die Gedenkrede hält der Landesvorsitzende der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Carl-Gerhard Winter. Einen kulturellen Beitrag führt das Schülerprojekt „Jugend im Juni“ auf. Nach dem gemeinsamen Gang zur Gedenkstätte Moritzplatz spricht der Vorsitzende des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Rüdiger Erben, das Totengedenken. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Gedenkstätte zu besichtigen.

Ausstellung „5 Jahre Young Migrants Blog“ wird in der Stadtbibliothek eröffnet

Der Berliner Kurator Gert Gampe hat die Wanderausstellung „5 Jahre Young Migrants Blog“ aktualisiert. Am Montag, 10. Juni, wird die neu zusammengestellte Schau zur Vernissage um 17 Uhr in der Stadtbibliothek öffentlich vorgestellt.

Seit Anfang 2017 versammelt der von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ins Leben gerufene „Young Migrants Blog“ Beiträge von jüngeren Menschen mit Rassismuserfahrungen. Junge Geflüchtete, Migrant*innen, Schwarze und „people of color“, Enkel von Vertrags- und Gastarbeiter*innen finden dort ein Sprachrohr. Ihnen allen geht es darum, eine vielfältige Gesellschaft sichtbar zu machen. Viele der Autor*innen haben im Blog ihre ersten Schreiberfahrungen gemacht. Einige von ihnen sind mittlerweile bekannte Autor*innen geworden, die mit Prosa und Poesie, mit Analysen und Debatten, aber auch mit Wut und Witz publizieren.

Die Tafeln zeigen in künstlerischer Form einige ausgewählte Statements des Blogs aus ganz unterschiedlichen Genres, jeweils ergänzt um weiterführende Informationen, die mittels eines QR-Codes für die Besucher*innen aufrufbar sind. Aus migrantischer Perspektive werden Themen wie die Gestaltung von Lebensräumen, sexuelle Selbstbestimmung, familiäre Herkunft oder Kindheit und Familie in Wort und Bild dargestellt.

Ausstellung über Wimmelbücher in der Hochschulbibliothek

"Die ganze Welt auf einer Seite - Internationale Wimmelbücher" heißt die aktuelle Ausstellung in der Magdeburger Hochschulbibliothek. Kinder toben herum, schaukeln auf Spielplätzen, vergnügen sich auf Rummelplätzen oder tanzen auf Festen. Sie fahren Schlitten, Ski oder Schlittschuh, liegen am Strand in der Sonne oder klettern auf Berge. Autos und Züge rauschen über Brücken und durch Tunnel, Menschen flanieren und wuseln über Marktplätze und Kreuzungen: In Wimmelbüchern ist ganz schön was los! Auf jeder Seite gibt es tausend Dinge zu entdecken und viele Geschichten warten darauf, erzählt zu werden.

Die von der "Internationalen Jugendbibliothek München" herausgegebene Ausstellung zeigt internationale Wimmelbilder aus den letzten 20 Jahren und lädt zum genauen Hinschauen, Staunen und Mitmachen ein. Neben den Bildern besteht die Möglichkeit, sich in 16 Wimmelbücher aus aller Welt zu vertiefen.

Familien, Kindergärten und Schulklassen sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen. Gruppen werden gebeten, sich per Mail an bibliothek@h2.de vorher anzumelden.

Gezeigt wird die Ausstellung bis 23.08.2024 in der Hochschulbibliothek Magdeburg, Breitscheidstraße 2, Haus 1, in Magdeburg. Der Eintritt ist frei. Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Ausstellung "Nova Planetarum" im Magdeburger Bördepark

Die Ausstellung „nova planetarum“ präsentiert im Magdeburger Bördepark an der Salbker Chaussee 57 das Planetensystem mit 50 Zentimeter durchmessenden Globen der Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, einem Globus des Zwergplaneten Pluto sowie einem Mondglobus. Alle freistehenden Globen sind nach den neuesten Aufnahmen von Raumsonden gestaltet worden.

Der Asteroidengürtel wird durch einen offen ausgestellten Eisenmeteoriten präsentiert: hier kann der Besucher ein echtes Stück außerirdischer Materie berühren. Farbige Displays präsentieren auf 26 Schautafeln die neuesten Bilder der Körper unseres Sonnensystems und vermitteln in allgemeinverständlichen Texten das aktuelle Wissen um unsere kosmische Heimat. Ein Display enthält einen originalgetreuen Nachbau des ersten Fernrohrs von Galileo Galilei, mit dem er 1609 die Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Callisto entdeckte. Eine Besonderheit der Ausstellung stellen naturgetreue Reliefmodelle der spektakulärsten Marslandschaften und ein großes Modell des 24 km hohen Marsvulkans „Olympus Mons“ dar.

In Vitrinen werden Modelle des „Hubble Space Telescope“, des ersten Marsautos „Sojourner“, der europäischen Sonde „Mars-Express“, ein Mars Exploration Rover und die auf dem Saturnmond Titan gelandete „Huygens“-Sonde präsentiert. Die Voyager-Sonden, die als erste Objekte in den interplanetaren Raum vorstießen, sind ebenfalls mit einem Modell vertreten, gemeinsam mit ihrer „Nachricht für Außerirdische“, dem golden Record, vom dem ein Replikat präsentiert wird.

Ein ganz besonderes „Highlight“ der Ausstellung stellt eine lebensgroße Astronautenfigur dar. In diesem Fotodisplay können sich die kleinen und großen Besucher der Ausstellung als „Astronaut“ fotografieren lassen.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren.

Auch um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.