In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am dritten Juli-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 18. bis 20. Juli ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Unter dem Titel "College Kids" legt DJones am 18.7. ab 18 Uhr bei freiem Eintritt auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Bei "Homebase" ist um 20 Uhr am 19.7. chilliger House bei freiem Eintritt unter freiem Eintritt angesagt, indoor geht es - dieses Mal mit Eintritt - mit Techno weiter.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 18.7. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Nick Groove legt am 19.7. ab 19 Uhr auf. Für den 20.7. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist frei.

Montego Beachclub: "Electronic Waves" brechen dank DJ: Maddisn am 18.7. ab 20 Uhr im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 bei freiem Eintritt ein. DJ Alex Ninow übernimmt das Pult und liefert bei freiem Eintritt am 19.7. ab 20 Uhr Set aus House und Ambient.

Boys’n’Beats: Italo-Vibes verspricht das Boys'n'Beats, der Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, für den 18.7. ab 23 Uhr bei "Spritztour - der Aperitivo-Abend". DJane Pamela Power legt am 19.7. ab 23 Uhr zur Party "21 Jahre Boys’n’Beats" auf.

Down Town Club: Die Genossen Fett sorgen am 18.7. ab 23 Uhr fürs "Summer Feeling" im Down Town Club im Breiten Weg 227. Halbsteiv spielt am 19.7. ab 23 Uhr Titel der 90er und 2000er.

Prinzzclub: "Wyld" geht es mit DJ Big A am 18.7. ab 23 Uhr dank Hip-Hop, R'n'B, Bass, Latin und Pop im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Hip-Hop, R'n'B, Clubbangers und Pop bringt DJ Storm am 19.7. ab 23 Uhr zu "I don't Care" mit.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 19.7. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "GC Invites UKW Rostock" geplant.

Strandbar: Am Petriförder steht für den 19.7. ab 18 Uhr eine Salsaparty in der Strandbar im Kalender. Der Eintritt ist frei.

Kiste: "Sakura Nights - Die Anime Party" steht für den 19.7. um 20 Uhr auf dem Programm im Studentenclub Kiste auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44 im Haus 31a.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Für den 13.7. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.