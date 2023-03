2023 ist das 1050. Todesjahr von Otto I. Am 2. April wird in Magdeburg an die Rückkehr des Kaisers kurz vor seinem Tod nach Magdeburg erinnert.

Magdeburg - Am Palmsonntag, 2. April 2023, wird im Magdeburger Dom die Rückkehr von Kaiser Otto inszeniert. Zunächst hatten die Initiatoren mit 30 bis 40 Akteuren gerechnet, die in vor 1050 Jahren entsprechenden Gewändern den festlichen Einzug von Kaiser Otto I. und Kaiserin Adelheid in den Magdeburger Dom nachempfinden. Doch der Herr Kaiser vermag offenbar zu begeistern: Inzwischen werden mehr als 100 Akteure erwartet und weitere Besucher in entsprechender Gewandung, aber auch Besucher als Zuschauer sind herzlich willkommen. Was wird genau geboten?