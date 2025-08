In Magdeburg bietet der Programmkalender am 2.8.2025 unter anderem Musik zum Stummfilm, eine Motorshow und ein Public Poetry Scream.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Stummfilme werden in Magdeburg mit Livemusik gezeigt.

Magdeburg - Auch Samstag, der 2. August 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Stummfilme mit Livemusik am Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Terrasse des Gesellschaftshauses verwandelt sich diesen Freitag- und Samstagabend in ein stimmungsvolles Open-Air-Kino. Gezeigt werden zwei Meilensteine der Stummfilmgeschichte – begleitet von Livemusik des renommierten Weimarer Pianisten und Komponisten Richard Siedhoff. Der Eintritt zu beiden Filmabenden ist frei.

Den Auftakt macht am Freitag Ernst Lubitschs opulentes Historiendrama Anna Boleyn aus dem Jahr 1920. Der Film mit der Magdeburger Schauspielerin Henny Porten in der Hauptrolle erzählt die tragische Geschichte der zweiten Ehefrau Heinrichs VIII. Lubitsch verknüpft dramatische Szenen, aufwendige Ausstattung und kammerspielartige Momente zu einem eindrucksvollen Porträt der historischen Figur – weit mehr als nur ein klassischer Kostümfilm.

Am Sonnabend folgt mit Buster Keatons „Der Kameramann“ aus dem Jahr 1928 eine hinreißende Liebeskomödie und zugleich sein erster Film für das Studio MGM. Die Produktion war geprägt von kreativen Kämpfen – Keaton widersetzte sich dem engen Drehbuchrahmen und drehte letztlich in gewohnt freier Manier. Entstanden ist ein komisches Meisterwerk über den liebenswert tollpatschigen Straßenfotografen Buster, der aus Liebe zur Sekretärin Sally zum Wochenschau-Kameramann wird. Ein Affe im Matrosenanzug, eine Straßenschlacht in Chinatown und jede Menge Slapstick sorgen für unvergessliche Momente.

Beide Filme werden klassisch mit einem 16-mm-Projektor projiziert und live am Klavier vertont – atmosphärisch, dynamisch und einfühlsam interpretiert von Richard Siedhoff, der seit 2008 über 300 Stummfilme begleitet hat. Seine Musik verbindet Eigenkompositionen mit spontaner Improvisation und sorgt so für ein lebendiges Kinoerlebnis.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gartensaal des Gesellschaftshauses statt. Die live begleiteten Stummfilm-Vorführungen beginnen Freitag und Sonnabend, 1. und 2. August, um 21 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129.

„World of Motorshow“ auf dem Magdeburger Messeplatz

Die „World of Motorshow“ gastiert auf dem Max-Wille-Messeplatz in Magdeburg – mit einem rasanten Programm. Unter der Leitung des mehrfach ausgezeichneten Guinness-Weltrekordhalters Jeffrey Korth erwartet die Besucher eine mitreißende Schau rund um Motoren, Geschwindigkeit und waghalsige Kunststücke.

Die Veranstaltung vereint präzises Fahrkönnen mit kraftvoller Technik. Zu den Höhepunkten gehören eine BMW-Drift-Vorführung mit spektakulären Fahrmanövern sowie eine einmalige Stunt-Show auf zwei Rädern, die bereits mehrfach in das Guinness-Buch der Rekorde eingegangen ist.

Ebenso beeindrucken waghalsige Motorrad-Weitsprünge über große Distanzen, bei denen Mut und Körperbeherrschung gefragt sind. Überschläge, Kollisionen und weitere aufsehenerregende Stunts sorgen für weitere Höhepunkte im Programm. Besonders eindrucksvoll präsentieren sich die Monstertrucks: Mit 900 PS zermalmen sie Autos und liefern sich packende Duelle auf dem Platz.

Die „World of Motorshow“ findet am 1.8. um 18 Uhr, sowie am 3. und 10. August jeweils um 11 Uhr statt.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Magdeburger Förderverein der Schriftsteller hat den „Public Poetry Scream“ – im Deutschen so etwas wie der „Öffentliche Ruf der Poesie“ – nach der guten Resonanz in der vergangenen Jahren 2025 neu aufgelegt. Alle, die Lust am Vortragen haben, sind ab diesem Sonnabend wöchentlich eingeladen, am Hundertwasserhaus Texte von ihren Lieblingsautoren oder eigene Texte vorzutragen.

Die Moderatoren des Fördervereins der Schriftsteller nehmen vorab Anmeldungen von Interessierten entgegen. Beginn der Veranstaltung ist bis in den September hinein jeden Sonnabend um 14 Uhr vor der Buchhandlung Fabularium in der Grünen Zitadelle, dem Magdeburger Hundertwasserhaus am Südabschnitt des Breiten Wegs.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

