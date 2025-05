Ausgehen in Magdeburg: Himmelfahrt und Herrentag - Events und Veranstaltungen am Donnerstag

In Magdeburg bietet die Galopprennbahn am Himmelfahrtstag Programm.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 29. Mai 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Pferderennen im Magdeburger Herrenkrug

An Himmelfahrt, dem 29. Mai 2025, erwartet die Besucher im Magdeburger Herrenkrug ein weiterer rennsportlicher Höhepunkt mit dem Himmelfahrtsrenntag der MDCC. Die traditionell besucherstärkste Rennveranstaltung im Jahreskalender des Magdeburger Renn-Verein bietet den Besuchern in bewährter Weise ein überaus abwechslungsreiches sportliches Programm mit einem Mix aus Galopp- und Trabrennen. Es wird insgesamt neun Rennen (4 x Galopp, 5 x Trab) geben, darunter auch die „Fegentri World Championship for Lady Riders und erstmalig in Magdeburg ein Trabreitrennen. Darüber hinaus starten traditionell die Mini-Traber zum Magdeburger Minitrabercup.

Das Team um Präsident Heinz Baltus hat sich auch in diesem Jahr für das Rahmenprogramm wieder einiges einfallen lassen, damit es ein Renntag für die ganze Familie sowie für Jung und Alt wird. „Daphne und die Frudys“ werden die Besucher mit ihrem unvergleichlichen Sound der 50iger und 60iger Jahre in Himmelfahrtsstimmung versetzen. Für die kleinen Gäste gibt es viel zu erleben: Eine Aktionsfläche mit Hüpfburg, Kinderkarussell, Bastelstraße und Schminkstation sorgt für Unterhaltung.

Die Tore der Rennbahn öffnen sich um 11 Uhr; der Start des 1. Rennens ist für 13 Uhr Uhr vorgesehen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Herrentag mit „Die Konsorten“ im Biergarten der Brauerei Bodenstein Magdeburg

Im Biergarten der Brauerei Bodenstein in der Sieverstorstraße 50 wird am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, ab 10 Uhr eine Veranstaltung zum Herrentag angekündigt.

Geboten werden frisch gezapftes Bodensteiner Bier vom Fass und verschiedene Grillspezialitäten. Ab 14 Uhr treten „Die Konsorten“ aus Magdeburg als musikalisches Highlight auf.

„We Love Himmelfahrt“ Open Air und Clubnacht auf der Insel der Jugend Magdeburg

Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, um 14 Uhr „We Love Himmelfahrt“. Das Open Air umfasst zwei Außenflächen sowie einen Indoor-Floor des TIHT-Kollektivs.

Im Anschluss an das Tagesprogramm wird die Clubnacht fortgesetzt. Das Ende ist für Freitag, den 30. Mai 2025, um 6 Uhr angesetzt.

Herrentag mit den Stubenrockern im Flair Magdeburg

Im Flair in der Breiter Weg 21 wird am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, ein musikalischer Nachmittag mit der Band „Die Stubenrocker“ angekündigt. Beginn ist um 14 Uhr.

Die Band beschreibt sich als „kleinste größte Band der Welt“. Gespielt wird ein Repertoire aus Rock, Pop, Blues und gelegentlichen Schlagertiteln. Die Hauptakteure sind Michael „Isi“ Isensee, bekannt von der Band Crossfire, und Hardy Schmitz.

Mallorca-Party am Herrentag im Café Treibgut Magdeburg

Im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, um 10 Uhr eine Mallorca-Party unter dem Titel „Wir lieben Malle“. Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Das Café lädt ein.

Die Feier findet sowohl am Strandbereich als auch in einem beheizten Festzelt statt. Geplant sind musikalische Beiträge mit Mallorca- und Schlagerhits sowie verschiedene Aktionen wie aufblasbare Pools und Liegestühle.

St. Stephanus an der Gartenkirche in Magdeburg-Westerhüsen

Der Tag startet mit einem musikalischen Gottesdienst, der um 10 Uhr in der Gartenkirche in der Elmer Straße 2 beginnt. Mit dabei ist auch der Posaunenchor St. Stephanus.

Eine Stunde später wird auf dem Gelände am Anleger der Gierfähre das erste Bier angezapft. Die Herrentagsparty soll bis 20 Uhr andauern.

„Mr Gum und der fliegende Tanzbär“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Das Theaterstück „Mr Gum und der fliegende Tanzbär“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg basiert auf dem Kinderbuch von Andy Stanton in der Übersetzung von Harry Rowohlt. Eine Vorstellung beginnt am 29.5. um 11 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Die Geschichte richtet sich an Kinder ab 8 Jahren und erzählt von einem riesigen Bären, der in die Stadt Bad Lamonisch an der Bibber kommt. Dort wird er von Mr. Gum und Willi Wilhelm dem Dritten zum Tanzen gezwungen. Polly, ein neunjähriges Mädchen, nimmt sich der Sache an und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise.

Die Inszenierung kombiniert klassische Theaterelemente mit improvisierten Szenen und spielt mit verschiedenen Erzählformen. Es gibt Musicalnummern, Opern-Parodien und Anspielungen auf Reality-TV. Das Ensemble übernimmt dabei mehrere Rollen und wechselt oft zwischen Figuren und Spielstilen. Die Aufführung dauert etwa 80 Minuten ohne Pause.

Prinzessinnentag im Elbauenpark Magdeburg

Im Elbauenpark Magdeburg wird am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, der Prinzessinnentag angekündigt. Beginn ist um 11 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen Verkleidungsaktionen und Mitmachangebote. Kinder haben die Möglichkeit, in die Rollen von Prinzessinnen, Prinzen oder Ritter zu schlüpfen.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg besteht in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist jeweils von 18 bis 22 Uhr bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend möglich.

Kellergeister im mach|werk Magdeburg

Im mach|werk in der Breiten Weg 114a wird ein Konzert der Band Kellergeister angekündigt. Der Auftritt beginnt am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, um 20 Uhr. Das Konzert steht unter dem Titel „60+1 Jahre Kellergeister“.

Die Band gilt als dienstälteste Rockgruppe Magdeburgs. Im Jahr 2024 wurde das 60-jährige Bestehen begangen. Die aktuelle Veranstaltung greift dieses Jubiläum erneut auf.

Gespielt werden Rocktitel aus den vergangenen sechs Jahrzehnten. Neben bekannten Klassikern umfasst das Repertoire auch eigene Bearbeitungen der Stücke. Der Abend steht im Zeichen langjähriger Musiktradition und interpretatorischer Weiterentwicklung.

