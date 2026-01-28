weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Stadtplaner stellen erstmals Ideen vor: 3D-Visionen für neues Wohnquartier auf Großparkplatz in Magdeburger Innenstadt

EIL
Nach Fankrawallen im Spiel gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Nach Fankrawallen im Spiel gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Stadtplaner stellen erstmals Ideen vor 3D-Visionen für neues Wohnquartier auf Großparkplatz in Magdeburger Innenstadt

Der große Parkplatz am Galeria-Kaufhaus in Magdeburg sollte aus Sicht der Stadtplaner bebaut werden. Ihre Ideen für ein neues Wohnquartier wurden jetzt erstmals vorgestellt.

Von Stefan Harter 28.01.2026, 18:00
Mit Hilfe eines vom Fraunhofer Instituts erstellten 3D-Modells wird das neue Wohnquartier in der Magdeburger Innenstadt realistisch vorgestellt.
Mit Hilfe eines vom Fraunhofer Instituts erstellten 3D-Modells wird das neue Wohnquartier in der Magdeburger Innenstadt realistisch vorgestellt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Der Großparkplatz am Galeria-Kaufhaus ist eine der letzten Freiflächen in der Magdeburger Innenstadt. Die Stadtplaner würden dort gern ein modernes Wohnquartier entstehen sehen. Wie genau dieses aussehen könnte, wurde jetzt erstmals öffentlich - und auf ganz besondere Weise - vorgestellt.