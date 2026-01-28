EIL
Stadtplaner stellen erstmals Ideen vor 3D-Visionen für neues Wohnquartier auf Großparkplatz in Magdeburger Innenstadt
Der große Parkplatz am Galeria-Kaufhaus in Magdeburg sollte aus Sicht der Stadtplaner bebaut werden. Ihre Ideen für ein neues Wohnquartier wurden jetzt erstmals vorgestellt.
28.01.2026, 18:00
Magdeburg. - Der Großparkplatz am Galeria-Kaufhaus ist eine der letzten Freiflächen in der Magdeburger Innenstadt. Die Stadtplaner würden dort gern ein modernes Wohnquartier entstehen sehen. Wie genau dieses aussehen könnte, wurde jetzt erstmals öffentlich - und auf ganz besondere Weise - vorgestellt.