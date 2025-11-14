In den kommenden Wochen möchte der Verein „Otto pflanzt!“ in Magdeburg mehrere Tausend Bäume in die Erde bringen. Dafür werden noch fleißige Helfer gesucht.

Der Verein „Otto pflanzt!“ startet wieder mit Pflanzungen in Magdeburg. Im vergangenen Jahr wurde so ein Tiny Forest in Neu-Olvenstedt geschaffen.

Magdeburg. - Der Verein „Otto pflanzt!“ startet in Magdeburg in die neue Pflanzsaison. An den fünf kommenden Samstagen soll an verschiedenen Orten in der Stadt der Baumbestand aufgestockt werden.

„Insgesamt sollen rund 4.000 Gehölze in die Erde, diese große Aufgabe schaffen wir nur mit vielen Helferinnen und Helfern“, sagt Sprecher Felix Bosdorf. Der Verein möchte mit der Aktion dem Verlust von über 70.000 Bäumen in den vergangenen acht Jahren entgegenwirken. „Das Stadtgrün ist für alle Menschen, die hier leben, essenziell wichtig, deswegen sollten auch alle, die sich in der Lage sehen, mit anpacken“, meint er.

An den Pflanzaktionen beteiligen kann sich jeder ab fünf Jahren. „Vorkenntnisse sind nicht notwendig, wir erklären, wie es geht“, sagt Bosdorf. Wichtig sei es, dass die Teilnehmer wetterangepasste Kleidung tragen. Wer hat, könne gerne eigene Handschuhe und einen Spaten mitbringen, es sei aber auch Material zum Ausleihen da.

Magdeburger Verein „Otto pflanzt!“ will 4.000 Bäume pflanzen

Die erste Aktion startet am 15. November um 10 Uhr bei Alexmenü in Rothensee, Parchauer Straße 1B. Der Verein bittet darum, das interessierte Helfer sich über die Website für die Veranstaltung anmelden.

Weitere Pflanzaktionen finden am 22. November beim Wassersportverein Salbke, am 29. November auf der Streuobstwiese Salbke, am 6. Dezember beim Humanas Wohnpark Diesdorf und am 13. Dezember beim Humanas Wohnpark in Zielitz statt.