Kritik an Umgestaltung in Magdeburg

In Magdeburg-Olvenstedt wurde der Freiheitsplatz für 40.000 Euro umgestaltet. Nun sollen im Stadtteil noch eine Bank und Mülleimer aufgestellt werden.

Magdeburg. - Die Grünfläche am Freiheitsplatz in Alt-Olvenstedt war in keinem guten Zustand. Daher wurde die Fläche seit Anfang 2025 aufgewertet. Nun sollen im Stadtteil noch eine neue Bank und Mülleimer aufgestellt werden.