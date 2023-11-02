Konzerte, Ballett, Schauspiel, Humor, Handarbeit und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 5. Dezember 2025, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 5.12.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Nordische Weihnachtslieder im Magdeburger Moritzhof

Nordische Weihnachtslieder stehen im Mittelpunkt, wenn das Dresdner Quintett Julvisor am Freitag, 5.12.2025, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 auftritt. Unter dem Titel Ulvisor – Kimer, i Klokker präsentiert das Ensemble eigene Bearbeitungen skandinavischer Liedtraditionen aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island. Die Mischung aus Gesang, Gitarren, Geige, Saxophon, Flöten und Kontrabass wird gelegentlich durch Klarinette, Flügelhorn oder Drehleier erweitert und eröffnet Klangbilder, die an winterliche Landschaften des Nordens erinnern. Zwischen den musikalischen Beiträgen verbinden kurze Geschichten skandinavischer Autoren die einzelnen Stücke.

Das Album "Kimer, i klokker" aus dem Jahr 2024 bildet einen Teil des Programms und umfasst bekannte und weniger verbreitete Weihnachtslieder, darunter das dänische Tanzlied "Nu er det tredje" Juledag oder die Vertonung des Gedichts "Tomten". Die Arrangements reichen von schlichten Linien bis zu weit ausgespannten Bögen und greifen Traditionen ebenso auf wie moderne Elemente. Das Konzert gibt Einblicke in unterschiedliche Formen skandinavischer Weihnachtspraxis und steht zugleich für die kontinuierliche Arbeit des Ensembles an neuen musikalischen Zugängen.

"Jazz Guitar Christmas" in der Sudenburger Feuerwache

In der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, beginnt am Freitag, 5.12.2025, um 19 Uhr das Programm "Jazz Guitar Christmas" mit Rüdiger Krause und Bernd Spanier. Krause, der seine musikalische Laufbahn in Magdeburg begann und später mit Carla Bley, Steve Swallow, Günther Fischer, Manfred Krug und Esther Kaiser arbeitete, präsentiert Weihnachtslieder auf der Jazzgitarre. Unterstützt wird er von Spanier an der Hammondorgel, dessen Spiel die Arrangements um zusätzliche Klangfarben erweitert. Die Auswahl umfasst traditionelle deutsche und internationale Titel wie Jauchzet, frohlocket!, Stille Nacht, Sind die Lichter angezündet sowie Fairytale of New York und Happy Xmas (War Is Over).

Die beiden Musiker greifen bekannte Melodien auf und setzen sie in jazzige Strukturen, die Raum für Variation und Wiedererkennung bieten. Die Veranstaltung lädt zu einer musikalischen Pause in der Vorweihnachtszeit ein, ohne den Charakter der Stücke zu verändern, und fügt sich in die Reihe regelmäßiger Konzerte des Hauses ein.

Ballett „Ein Sommernachtstraum“ im Magdeburger Opernhaus

Zwischen Traum und Wirklichkeit, Liebe und Täuschung entfaltet sich eine Welt, in der alles möglich scheint. Am 5. Dezember 2025, hebt sich im Opernhaus des Theaters Magdeburg, Universitätsplatz 9, der Vorhang um 19.30 Uhr für die Uraufführung des Balletts „Ein Sommernachtstraum“ von Jörg Mannes nach William Shakespeare. Das Stück richtet sich an Zuschauer ab zehn Jahren und verwandelt die berühmte Komödie des englischen Dramatikers in ein tänzerisches Verwirrspiel voller Witz und Fantasie.

Mannes, bekannt für seine bildstarken Choreografien, verwebt die Handlungsstränge Shakespeares zu einem neuen Geflecht aus Begegnungen und Missverständnissen. Neben Hermia, Helena, Lysander und Demetrius treten auch Figuren aus anderen Shakespeare-Stücken auf: Romeo und Julia, Hamlet, Viola und Sebastian mischen sich unter die Liebenden im nächtlichen Wald. Zwischen Elfen, Handwerkern und Verwandlungsszenen entsteht ein Bühnenspektakel, das Tanz, Theater und Musik zu einer poetischen Einheit verschmilzt.

Das Team, das bereits mit „Schneewittchen und Vincent“ begeisterte, inszeniert erneut mit Sinn für Humor, Präzision und Bewegungskraft. Liebe, Verrat, Täuschung und Lächerlichkeit werden zu Motiven einer Choreografie, die den Sommernachtstraum neu erzählt und zugleich tief im Geist Shakespeares verwurzelt bleibt.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Weitere Aufführungen folgen um 19.30 Uhr am 23. Dezember und am 3. Januar. Eine Nachmittagsvorstellung beginnt am 1. Februar um 16 Uhr. Eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung bietet das Café Rossini im Opernhaus beim „Einblick“ interessante Hintergrundinformationen zum Werk und seiner Entstehung.

"Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Roman Sikoras Schauspiel "Tod eines talentierten Schweins" führt in eine Welt, in der ein Tier mit besonderer musikalischer Gabe dem Rhythmus des Schlachthofs ausgesetzt ist. Der Text greift die Perspektive eines Wesens auf, das den Weg vieler Artgenossinnen und Artgenossen beobachtet hat und nun seinem eigenen letzten Konzert entgegensieht.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und weiteren Künstlern begleitet die Szenerie mit Marie-Joelle Blazejewski auf der Bühne und verbindet den Ablauf des Betriebs mit der inneren Haltung des Protagonisten. Sikora nutzt eine Sprache, die Bilder von Unterhaltungsindustrie, industrieller Verarbeitung und sozialen Strukturen verknüpft und damit Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens sichtbar macht. Der Autor, 1970 in Třinec geboren und nach Tätigkeiten als Elektriker und Schlosser zum Studium der Regie und Dramaturgie gewechselt, arbeitet heute als Dramatiker, Übersetzer und Dozent für szenisches Schreiben.

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für Publikum ab 14 Jahren am 5.12. und 10.1. jeweils um 19.30 Uhr.

Dominik Patté und Stefan Vogt in der Magdeburger Zwickmühle

In der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a treten am Freitag, 5.12.2025, um 20 Uhr Dominik Patté und Stefan Vogt mit ihrem Programm Wir schenken uns nichts auf. Das Duo von Cat-stairs – Das Kabarett blickt auf die Adventszeit und die damit verbundenen Rituale, die oft früher beginnen, als vielen lieb ist. Sie greifen Beobachtungen rund um vorgezogene Weihnachtsware, Glühweinströme und volle Märkte auf und verschieben sie in einen Schlagabtausch, der die gängigen Erwartungen kommentiert.

Zwischen humorvollen Zuspitzungen und gedanklichen Wendungen stellen sie Fragen an das eigene Festverständnis und an die vermeintliche Heimeligkeit der Vorweihnachtswochen. Die beiden Künstler nutzen den Abend, um unterschiedliche Perspektiven auf Vorbereitung, Konsum und traditionelle Bilder zu entwickeln und legen dabei Wert auf sprachliche Kontraste und spontane Einfälle. Ihr Programm lebt von wechselnden Positionen, die sie einander gegenüberstellen, ohne eine abschließende Deutung zu geben. Die Zwickmühle bietet den Rahmen für einen kabarettistischen Zugang zur Adventszeit, der sich aus Wortwitz und direkter Interaktion speist.

Satirischer Monatsrückblick im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Der satirische Monatsrückblick der Hengstmanns steht am Freitag, 5.12.2025, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37, auf dem Programm. Das Ensemble nimmt die Ereignisse des zurückliegenden Monats unter die Lupe und ordnet mediale, politische und gesellschaftliche Vorgänge in gewohnt pointierter Form ein.

Dabei greifen die Kabarettisten auf Meldungen und Entwicklungen zurück, die im öffentlichen Raum für Diskussionen sorgten, und betrachten sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Möglich ist auch die Beteiligung eines Gastes, der weitere Facetten einbringt.

Der Abend lebt von schnellen Beobachtungen, spontanen Reaktionen und kurzen szenischen Zuspitzungen, die das Team in seinen Rückblick einbaut. Die Mischung aus kommentierender Distanz und humorvoller Überzeichnung schafft einen Rahmen, in dem die Vielzahl kleiner und großer Meldungen des Monats erneut aufscheint, ohne eine feste Bewertung vorzugeben.

Adventskonzert des Ökumenischen Domgymnasiums im Dom zu Magdeburg

Im Dom zu Magdeburg beginnt am 5.12.2025 um 19 Uhr das Adventskonzert des Ökumenischen Domgymnasiums. Beteiligt sind alle musikalischen Gruppen der Schule, die gemeinsam mit der Dommusik ein Programm erarbeiten, das unterschiedliche Klangfarben und Altersstufen zusammenführt. Chorarbeit, instrumentale Ensembles und weitere Formationen gestalten den Abend und zeigen Ausschnitte aus ihrer kontinuierlichen Probenarbeit.

Die Kooperation zwischen Schule und Dommusik schafft einen Rahmen, der sowohl die traditionsreiche Akustik des Kirchenraums nutzt als auch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihre Beiträge in größerem Kontext zu präsentieren. Das Konzert lädt zum Zuhören in der Adventszeit ein, ohne eine bestimmte thematische Ausrichtung vorzugeben. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Adventslieder in der Magdeburger Nicolaikirche

In der St.-Nicolai-Kirche am Nicolaiplatz in Magdeburg-Neustadt beginnt am Freitag, 5.12.2025, um 18 Uhr das Adventsliedersingen zum Nikolaustag. Beteiligt sind der Chor des Kirchspiels Nord, die Biederitzer Kantorei, die Kinderchöre der Biederitzer Kantorei und der St.-Mechthild-Grundschule sowie das Publikum, das unter der Leitung von Michael Scholl in das gemeinsame Singen einbezogen wird. Ergänzend trägt Charlotte Buchholz Gedichte und Geschichten vor. Durch das Programm führen Sandy Gärtner und Pfarrer Johannes Möcker.

Die Veranstaltung verbindet unterschiedliche Altersgruppen und Chortraditionen des Stadtteils und rückt die musikalische Arbeit der Gemeinden in den Mittelpunkt. Zudem wird die neue Orgel eingesetzt, die den Klangraum der Kirche erweitert. Für den äußeren Rahmen sorgt ein Angebot, zu dem auch Glühwein gehört.

Chorkonzert mit "Viva la musica" in St. Gertrauden in Magdeburg-Buckau

In St. Gertrauden Buckau, Schönebecker Straße 117, erklingt am Freitag, dem 5.12.2025, ab 18 Uhr das Chorkonzert mit "Viva la musica" aus Hohenwarthe.

Der Chor wurde 2009 unter der Leitung von Falk Kalkbrenner gegründet und benannte sich nach dem Kanon, der beim ersten öffentlichen Auftritt im Juni 2010 zur 760-Jahr-Feier der Hohenwarther Kirche zu hören war. Seit 2019 liegt die künstlerische Leitung bei Jürgen Töpfer, der den Chor durch ein breites Repertoire führt. Die Sängerinnen und Sänger treten regelmäßig in verschiedenen Orten der Region auf, darunter Möser, Burg, Lostau, Körbelitz, Möckern, Magdeburg, Gerwisch und Schartau. Das Konzert in Buckau knüpft an diese Tradition an und zeigt, wie der Chor seine musikalische Arbeit weiterentwickelt und in unterschiedlichen Zusammenhängen präsent ist.

Handarbeit und Kinobesuch im Magdeburger Oli

Handarbeit und Kinobesuch verbinden sich am Freitag, 5.12.2025, im Oli Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25a zu einem gemeinsamen Abend, der Stricken und Filmvorführung zusammenführt. Ab 18 Uhr laufen auf der Leinwand Weihnachtsklassiker und neuere Produktionen, während der Saal zum Treffpunkt für Menschen wird, die ihre Maschenarbeit mitbringen. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, sodass ausreichend Zeit bleibt, Plätze einzurichten und Arbeitsmaterial auszupacken. Das Oli setzt dabei auf eine Atmosphäre mit gedämpftem Licht, die das Stricken, Häkeln oder Nadeln während des Films ermöglicht.

Für Einsteigerinnen und Einsteiger empfiehlt sich eine kleine Handarbeitslampe, um einzelne Schritte besser zu erkennen. Der Abend gehört zu einer regelmäßig wiederkehrenden Reihe, die im Vier-Wochen-Rhythmus läuft und das historische Kino an der Olvenstedter Straße 25a als Ort gemeinsamer Handarbeit etabliert. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, zuzüglich 2 Euro pro Tisch.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Restkarten waren zum Redaktionsschluss für die Aufführungen am 5., vom 9. bis 11. und 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 6. und 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16. Dezember zu haben. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für 12. Dezember um 9 Uhr, für den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19. Dezember um 11 Uhr.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Lesen Sie auch: Programm für Familien Theater Magdeburg zeigt Robin Hood ganz ohne Strumpfhosen - eine Rezension

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Weihnachtsgans Auguste im Puppentheater Magdeburg

Während viele Vorstellungen im November und alle im Dezember ausverkauft sind, waren zum Redaktionsschluss für „Die Weihnachtsgans Auguste“ im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer

Straße 25 für den 4.12. um 9 Uhr noch Tickets zu haben. Karten gab es auch noch für den 5.12. um 9 und 10.30 Uhr und für den 11.12. um 10.30 Uhr. Für viele Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, gehört die Geschichte von Friedrich Wolf untrennbar zur eigenen Kindheit. Die Erzählung um die Gans Auguste – warmherzig, frech und mit beachtlichem Lebenswillen – ist längst Kult und spricht heute Generationen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen an.

Im Zentrum steht die Familie Löwenhaupt. Hausherr Luitpold, Patriarch mit ausgeprägtem Appetit, erfüllt sich seinen Weihnachtswunsch frühzeitig: Eine lebende Gans soll später als Festtagsbraten dienen. Doch seine Rechnung geht nicht auf. Die Kinder Elli, Gerda und Peterle schließen das Tier schon bald so sehr ins Herz, dass aus der künftigen Mahlzeit eine neue Mitbewohnerin wird – samt Namen, Streicheleinheiten und Umzug vom Keller ins Kinderzimmer. Als Mutter Mathilde und Haushälterin Theres beginnen, vorsichtig gegen die geplante Tötung zu protestieren, spitzt sich der familiäre Konflikt zu. Denn eines ist für die Kinder klar: Freundinnen isst man nicht.

Collage über die Liebe im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Das Theater Magdeburg bietet im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 im Rahmen der Reihe "Katzengold" ein Format, das die Ensemblemitglieder in Eigenregie entwickeln. Am Freitag, dem 05.12.2025, gegen 22 Uhr trägt die Ausgabe Nummer 30 den Titel "There is a light that never goes out" und widmet sich in einer Collage der Frage, wovon wir sprechen, wenn wir von Liebe sprechen.

Das Ensemble nutzt den offenen Rahmen der Reihe, um eigene Ideen jenseits des regulären Spielplans umzusetzen und kurze szenische Momente, Texte, musikalische Elemente oder improvisierte Sequenzen miteinander zu verbinden. "Katzengold" versteht sich als Raum für Experimente, der nach und neben den Vorstellungen stattfindet und bei dem Shows, Themenabende, Konzerte, Lesungen oder spontane Einfälle Platz bekommen. Die Veranstaltung folgt dem Prinzip Pay what you can und richtet sich an ein Publikum, das bereit ist, sich auf wechselnde Formen einzulassen. Das Kasino bietet dafür einen intimen Rahmen, in dem die Beteiligten unterschiedliche Zugänge zu einem gemeinsamen Thema erproben.

No Sugar Mamas im Magdeburger mach|werk

Im mach|werk am Breiten Weg 114a treten am 5.12.2025 um 20 Uhr die No Sugar Mamas auf, eine international besetzte Bluesformation, die ihren Stil mit einer klar erkennbaren weiblichen Handschrift prägt. Die fünf Musikerinnen verbinden Blues, Soul und Funk und setzen auf eingängige Linien ebenso wie auf spontane Improvisationen. An den Stimmen stehen Kat Baloun mit Gesang und Harp sowie IndiJana mit Gesang und Gitarre, deren Zusammenspiel den Kern des Ensembleklangs bildet. Ergänzt wird das Duo durch Jenny Conrad am Bass, Katrina Martinez am Schlagzeug und Katharina Lemmer am Saxophon.

Das Programm schöpft aus den Erfahrungen, die die Künstlerinnen in verschiedenen Projekten und Besetzungen gesammelt haben, und rückt handgemachte Livemusik in den Vordergrund. Die Gruppe entwickelt auf der Bühne einen Sound, der durch rhythmische Stabilität, variable Klangfarben und eine unmittelbare Kommunikation geprägt ist.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Für das Konzert mit Dirk Michaelis um 20 Uhr in der Johanniskirche gab es zum Redaktionsschluss noch eine Restkarte.

Keine Karten gab es mehr im Vorverkauf für "Scrooge - Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 10.30 und 18 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für "Schrille Nacht" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für "Blutbuch" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Auch für den Auftritt von Uwe Steimle um 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 gab es zum Redaktionsschluss keine Karten mehr.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.