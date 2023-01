50 Millionen Euro für ein Kultur- und Bildungszentrum in Magdeburg?

Lernen in Bibliothek und Volkshochschule

Magdeburg - In die Bibliothek am Breiten Weg muss investiert werden. Die Magdeburger Volkshochschule platzt sinnbildlich aus allen Nähten. Hier stellt sich die Frage nach Synergien, die die Landeshauptstadt Magdeburg mit einem Kultur- und Bildungszentrum beantworten möchte. Deutschlandweit gibt es bereits erste Einrichtungen mit diesem Konzept. In ihrer ganz modernen Form aber könnte Magdeburg sogar Vorreiter werden. Die Frage ist allerdings: Hat die Stadt das Geld dafür und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Vorhaben eines großen Kultur- und Bildungszentrums zu realisieren.