In Magdeburg bietet der Programmkalender am 6.12.2025 unter anderem Konzerte, eine Rhönrad-Gala, Schauspiel sowie Programm für die Familie.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Ideen zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 6. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Musical "Last Christmas Miracle" in Magdeburger Getec-Arena

In der Getec-Arena Magdeburg, Berliner Chaussee 32, wird am Samstag, dem 6.12.2025, um 20 Uhr das Musical "Last Christmas Miracle" gezeigt. Die Produktion erzählt eine Liebesgeschichte, die im vorweihnachtlichen New York angesiedelt ist und sich an eine reale Begebenheit anlehnt.

Im Zentrum steht Angelica, die sich mit verschiedenen Aushilfstätigkeiten über Wasser hält und mit 29 Jahren weiterhin nach einem passenden Partner sucht. Die Handlung führt sie durch Begegnungen, die von humorvollen Momenten bis zu einschneidenden Erfahrungen reichen. Regie führte der Schauspieler und Produzent Bernd Gnann, der bereits an mehreren Musicalprojekten beteiligt war.

Für die Inszenierung kommen Drehbühne, Dekorationselemente und Schneemaschinen zum Einsatz, die den Bühnenraum in eine winterliche Szenerie verwandeln. Die Darsteller stammen aus unterschiedlichen Musicalproduktionen, die Lieder werden live mit Orchesterbegleitung aufgeführt. Die gesprochenen Texte liegen in deutscher Sprache vor. Das Musical fasst klassische und populäre Weihnachtstitel zusammen und präsentiert sie in einem durchgehenden Erzählbogen.

Bernd Stelter im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gestaltet Bernd Stelter am 6.12.2025 um 20 Uhr einen Abend unter dem Titel Oh, Du fröhlicher Vorweihnachtsabend. Der Entertainer widmet sich den Facetten der Adventszeit, die zwischen Besinnlichkeit und Alltagsritualen wechseln.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Er beschreibt Erinnerungen an frühere Feiertage ebenso wie typische Momente rund um Wunschzettel, Einkäufe, Glühweinstände oder Plätzchenbacken. Stelter bezieht seine persönliche Freude an den ruhigeren Tagen ein und spricht über jene Augenblicke, in denen das Schmücken des Baumes oder der Geschmack des ersten Dominosteins die Stimmung prägen. Der Abend verbindet Erzählungen, Lieder und humorvolle Einschübe, ohne einen festen thematischen Rahmen vorzugeben.

Die Mischung aus Geschichten und musikalischen Elementen richtet sich an ein Publikum, das unterschiedliche Zugänge zur Vorweihnachtszeit mitbringt. Stelter greift diese Vielfalt auf und führt durch ein Programm, das sowohl heitere als auch nachdenklichere Passagen umfasst.

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in Magdeburger Johanniskirche

In der Johanniskirche Magdeburg erklingt am 6.12.2025 um 17 Uhr das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in einer Auswahl der Kantaten I, IV und V. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg präsentiert die Aufführung mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester und dem Universitätschor Magdeburg unter der Leitung von Tobias Eger. Die Solopartien übernehmen Theresia Taube (Sopran), Susana Boccato (Alt), Hwan Cheol Ahn (Tenor) und Daniel Blumenschein (Bass). Die Zusammenstellung der Kantaten führt durch verschiedene musikalische Stationen des Oratoriums und rückt sowohl festliche Chöre als auch lyrische Arien in den Vordergrund.

Auch interessant: Tickets zu diesem Konzert gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Der Kirchenraum bietet dafür einen akustischen Rahmen, der die unterschiedlichen Klangschichten trägt und die Balance zwischen Orchester, Chor und Solisten hervorhebt.

Von Norden rollt ein Donner“ wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Mit „Von Norden rollt ein Donner“ wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg die neueste Inszenierung von Jan Friedrich gezeigt. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Markus Thielemann und richtet sich an Zuschauer ab 16 Jahren.

In eindringlichen Bildern erzählt es von der Rückkehr des Wolfs in die Lüneburger Heide – und von der Angst, die sich in den Köpfen der Menschen einnistet. Im Mittelpunkt steht der 19-jährige Jannes, der täglich die Schafe seiner Familie hütet. Doch mit dem Auftauchen des Raubtiers gerät sein vertrautes Leben aus den Fugen. Was als Sorge beginnt, kippt in Misstrauen, Aggression und Selbstjustiz. Völkische Gruppen nutzen die Unsicherheit, um Hass zu säen, während Jannes’ Familie unter der Last ihrer eigenen Brüche zerfällt: Der Vater verliert den Halt, der Großvater greift zur Waffe, die Großmutter versinkt in Demenz.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Thielemanns Anti-Heimatroman, der 2014 – am Vorabend heutiger gesellschaftlicher Spannungen – spielt, beleuchtet, wie alte ideologische Schatten erneut Gestalt annehmen. Friedrichs Inszenierung verwebt Naturmetaphern, familiäre Tragödien und politische Abgründe zu einem packenden Theatererlebnis über Angst, Erinnerung und Verantwortung.

Aufführungen finden am 6. Dezember und 26. Dezember, 9. Januar, 14. Februar und 13. März jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt.

The Wave Quartet mit Marimba-Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im Gartensaal des Gesellschaftshauses, Schönebecker Straße 129, präsentiert The Wave Quartet am Samstag, dem 06.12.2025, um 19.30 Uhr ein Kammermusikprogramm unter dem Titel "Adaption". Das international auftretende Ensemble mit Bogdan Bacanu, Christoph Sietzen, Emiko Uchiyama und Nico Gerstmayer widmet sich dem Marimbaphon und greift auf Bearbeitungen zurück, die barocke und zeitgenössische Musik miteinander verbinden.

Seit seiner Gründung 2008 verfolgt das Quartett die Idee, Werke verschiedener Epochen für vier Marimbas neu zu erschließen und entwickelte unter anderem eine Fassung von Johann Sebastian Bachs Konzert in C-Dur, mit der es internationale Aufmerksamkeit gewann.

Das Magdeburger Programm umfasst Bachs Konzert für vier Cembali in a-Moll (BWV 1065), Astor Piazzollas Aconcagua sowie Emmanuel Séjournés Gotan Concerto. Ergänzend stehen Gipsy von Suzanne Vega und Udacrep Akubrad von Avner Dorman auf dem Spielplan. Der Abend zeigt die Spannbreite der Klangmöglichkeiten des Marimbaphons und die Verbindung unterschiedlicher musikalischer Traditionen in kammermusikalischer Form.

"Niemand mag Klugscheißer" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Im Kabarett nach Hengstmanns am Breiten Weg 37 zeigt Sebastian Hengstmann am Samstag, dem 6.12.2025, um 15 Uhr und am 21.2.2026 um 19.30 Uhr sein Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer". Das stück greift Themen aus Politik, Alltag und persönlichen Beobachtungen auf. Hengstmann legt verschiedene Positionen nebeneinander und entwickelt daraus einen Abend, der auf pointierte Analysen und schnelle Rollenwechsel setzt.

Das Programm bildet die dritte Soloarbeit des Künstlers, der bereits in seinen früheren Stücken zwischen unterschiedlichen Figuren und Argumentationen wechselte. Auch diesmal nutzt er diese Form, um eine breite Themenpalette abzustecken, ohne eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Die Mischung aus direkter Ansprache und kabarettistischen Zuspitzungen richtet sich an ein Publikum, das Freude an sprachlichen Wendungen und an spielerischer Überzeichnung hat. Der Nachmittag knüpft an die Reihe der Soloauftritte im Haus an und zeigt Hengstmann in einer Rolle, die Beobachtung und Unterhaltung miteinander verbindet.

Rhönrad-Gala in der Magdeburger Lakenmacher-Halle

Der Cracauer Sportclub Magdeburg hat eine Gala in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle. An der Steinkuhle 4, organisiert. Am 6.12. werden ab 17 Uhr das Rhönradturnen, Cyr-Rad, Akrobatik und Tanz gemeinsam präsentiert . Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr.

Für den Kartenvorverkauf gilt ein Eintrittspreis von 10 Euro, Kinder bis fünf Jahre erhalten freien Zugang. Reservierungen sind per E-Mail an info@csc-magdeburg.de möglich, weitere Informationen stellt der Verein auf www.csc-magdeburg.de bereit.

Weihnachtskonzert mit dem Cantamus-Chor in Magdeburger Nicolaikirche

In der St.-Nicolai-Kirche am Nicolaiplatz gestaltet der Cantamus-Chor Magdeburg am 6.12.2025 um 16 Uhr eine musikalische Weihnachtsveranstaltung. Unter der musikalischen Leitung von Clément Michelot präsentiert der Chor ein Programm, das auf die Adventszeit ausgerichtet ist.

Der gemischte Chor mit rund 40 Sängerinnen und Sängern besteht seit 1974 und entwickelte sich aus einer früheren Volkstanzgruppe mit Klampfenchor, die 1945 gegründet wurde. Bis 2005 trat das Ensemble unter dem Namen Postchor Magdeburg auf. Konzertreisen führten den Chor im Laufe der Jahrzehnte durch verschiedene deutsche Städte sowie nach Prag und Wien.

Adventskonzert mit japanisch-deutschen Streichquartett in Magdeburg-Diesdorf

In der evangelischen Gemeinde am Denkmal 2 in Magdeburg- Diesdorf findet am 6.12.2025 um 15.30 Uhr ein Adventskonzert mit einem japanisch-deutschen Streichquartett statt. Die Besetzung umfasst Reinhard Weber und Hanako Ishii an den Violinen, Fridjof Keil von Fabeck an der Bratsche sowie Maiko Shoji-Vogler am Cello.

Das Ensemble präsentiert ein Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn umfasst. Ergänzend erklingen traditionelle Weihnachtslieder, die den Übergang zwischen klassischem Repertoire und saisonalen Melodien bilden.

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren im Magdeburger Amo

Die Schaubühne Magdeburg zeigt im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in diesem Dezember das Weihnachtsmärchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Am 6. und 7.12.2025 beginnen die öffentlichen Vorstellungen jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr, der Einlass startet 30 Minuten früher. Jede Vorstellung wird von einer Gebärdendolmetscherin oder einem Gebärdendolmetscher begleitet.

Das Stück nach den Brüdern Grimm erzählt von einem Jungen, der mit einer Glückshaut geboren wird und dessen Zukunft mit der Königstochter vorgezeichnet scheint. Ein König versucht dies zu verhindern, stellt gefährliche Aufgaben und verlangt drei goldene Haare des Teufels. Auf seiner Reise begegnet der Junge Unterstützern, darunter Räuber und eine Großmutter in der Unterwelt, die ihn auf seinem Weg bestärken. Die Inszenierung entsteht unter der Regie von Knut Müller-Ehrecke.

Glitzer-Bingo im Volksbad Buckau

Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet am Samstag, dem 6.12.2025, um 19 Uhr die Glitzer Bingo Show in einer weihnachtlichen Ausgabe statt. Der Abend kombiniert Bingo mit Bühnenelementen, Musik und moderierten Spieleinlagen. Maren Glitzer und Lucky Tenner führen durch das Programm, das mit wechselnden Outfits, kurzen Einspielern und humorvollen Kommentaren gestaltet wird.

Unter musikalischer Begleitung von Musik Playing Artist Lane entsteht eine Mischung aus Unterhaltung und gemeinschaftlichem Spiel, bei dem die klassische Form des Bingo neu interpretiert wird. Lose sind vor Ort gegen Spende erhältlich, der Erlös unterstützt politische und soziale Projekte in Magdeburg. Die Preise stellt der Lions Club Magdeburg Editha zur Verfügung.

Ausverkauft und Restplätze in Magdeburg

Nur noch einzelne Restplätze gab es für die Familienvorstellung von "Robin Hood" um 10 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 - erhältlich sind Tickets für die Inszenierung auch bei Biberticket.

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Einmal – Immer" um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140, für den Auftritt von Florian Schroeder mit „Ewig jung“ um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für die Lesung mit Anna Loos und Jan Josef Liefers um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Ausverkauft waren auch schon "Die Weihnachtsgans Auguste" um 10 Uhr und für "Scrooge – Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Keine Plätze gab es zum Redaktionsschluss ebenso mehr für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.