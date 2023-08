Die Wohnungsgenossenschaft Magdeburg 1995 feiert das Ende der Sanierung eines ihrer Wohnhäuser. 60 Wohnungen sind nun per Fahrstuhl erreichbar.

60 Wohnungen in Magdeburger Plattenbau erhalten einen Fahrstuhl

Magdeburg - „Der Fahrstuhl war ausschlaggebend“, sagt Brigitte Hecke, die bereits als Neumieterin am Fest zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen am Wohnblock teilnahm. Sie wurde gleich von Wolfgang Jurig, Heidrun Mousli und Ursula Ulrich aufgenommen, die zu den Alteingesessenen in dem Plattenbau gehören. Ursula Ulrich wohnt dort beispielsweise bereits seit dessen Fertigstellung im Jahr 1981.