Emotionale Aktion nach Tod der Ehefrau 90-jähriger Magdeburger lässt Kinder seit 20 Jahren Kürbisse ernten

Seit 20 Jahren dürfen Kinder in Magdeburg-Ottersleben Kürbisse ernten. Der fast 90-jährige Peter West hält sich mit seinem Garten fit. 2025 musste er jedoch mit einem schweren Verlust klarkommen. Die Aktion mit den Grundschülern hilft ihm dabei.