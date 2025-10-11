Emotionale Aktion nach Tod der Ehefrau 90-jähriger Magdeburger lässt Kinder seit 20 Jahren Kürbisse ernten
Seit 20 Jahren dürfen Kinder in Magdeburg-Ottersleben Kürbisse ernten. Der fast 90-jährige Peter West hält sich mit seinem Garten fit. 2025 musste er jedoch mit einem schweren Verlust klarkommen. Die Aktion mit den Grundschülern hilft ihm dabei.
11.10.2025, 07:00
Magdeburg. - 26 Kinder toben durch den Garten von Peter West in Magdeburg-Ottersleben und suchen Kürbisse. Das ist nun seit 20 Jahren Tradition. Der fast 90-jährige ist bei dem Anblick zu Tränen gerührt.