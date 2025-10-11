weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Emotionale Aktion nach Tod der Ehefrau: 90-jähriger Magdeburger lässt Kinder seit 20 Jahren Kürbisse ernten

Seit 20 Jahren dürfen Kinder in Magdeburg-Ottersleben Kürbisse ernten. Der fast 90-jährige Peter West hält sich mit seinem Garten fit. 2025 musste er jedoch mit einem schweren Verlust klarkommen. Die Aktion mit den Grundschülern hilft ihm dabei.

Von Lena Bellon 11.10.2025, 07:00
Die Drittklässlerinnen Merle (links) und Rehhan rollen einen schweren Kürbis aus dem Beet. Sie sind auf dem Hof von Peter West in Magdeburg-Ottersleben zu Gast.
Die Drittklässlerinnen Merle (links) und Rehhan rollen einen schweren Kürbis aus dem Beet. Sie sind auf dem Hof von Peter West in Magdeburg-Ottersleben zu Gast. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - 26 Kinder toben durch den Garten von Peter West in Magdeburg-Ottersleben und suchen Kürbisse. Das ist nun seit 20 Jahren Tradition. Der fast 90-jährige ist bei dem Anblick zu Tränen gerührt.