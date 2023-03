In der Woche ab 27. März kommt es zu neuen Sperrungen und Einschränkungen für Autofahrer im Magdeburger Verkehr.

Achtung, Autofahrer in Magdeburg! Diese Straßensperrungen sind angekündigt

Ab dem Montag, 27. März, kommt es wieder zu einigen Straßensperrungen in Magdeburg. Wir zeigen, auf welche Verkehrsbeeinträchtigungen sich die Autofahrer einstellen müssen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Auch in dieser Woche müssen sich die Autofahrer in Magdeburg auf neue Baustellen und Straßensperrungen einstellen, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Wo genau?

Die Hellestraße ist bereits zwischen der Halberstädter Straße und Leipziger Straße voll gesperrt. Grund hierfür sind offenbar Hausanschlussarbeiten der Stadtwerke. Die Arbeiten dauern bis zum 31. März.

Lesen Sie auch: Achtung, Autofahrer in Magdeburg! Diese Straßensperrungen sind angekündigt

Ab Montag, 27. März, wird die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße und Ernst-Reuter-Allee voll gesperrt. Dort sollen die Baustellen-Ampel und die Baustellenabsicherung zurückgebaut werden.

Ebenfalls ab 27. März fällt allem Anschein nach eine Abfahrtsspur zur Albert-Vater-Straße (Höhe Edithawinkel) am Magdeburger Ring weg. Grund seien Leitungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum 11. April dauern.

Lesen Sie auch: Erst Bahn, dann Brücke: B1 in Magdeburg wird jahrelang zur Baustelle

Vom 27. März bis voraussichtlich 28. Mai ist der Milchweg im Bereich südlich der Ebendorfer Chaussee voll gesperrt. Dort müssten ebenfalls Leitungsarbeiten durchgeführt werden, heißt es.

Asphaltsanierungen sollen im Weizengrund im Bereich zwischen Reiterweg und Dinkelgrund ab 29. März zur Sperrung der Fahrspur in Richtung Süden führen. Die Arbeiten sollen dort voraussichtlich bis zum 6. April dauern.

Verlängert werden müsse dagegen die seit 16. Januar bestehende Vollsperrung der Flechtinger Straße im Bereich südlich der Großen Diesdorfer Straße, erklärt die Stadtverwaltung. Grund seien bauzeitliche Verzögerungen.