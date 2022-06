Ab Magdeburg lohnen sich diese Ziele mit dem Neun-Euro-Ticket

Auf dem Magdeburger Hauptbahnhof fährt eine S-Bahn nach Schönebeck ein. Angesichts des bundesweit in Bussen und Zügen des Nahverkehrs gültigen Neun-Euro-Tickets lohnt es sich für Sparfüchse genau hinzuschauen, welche Ziele sie bis Ende August gern für den kleinen Fahrpreis besuchen möchten.

Magdeburg - Wer in den vergangenen Jahren sehr günstig mit der Bahn verreisen wollte, musste auch in Magdeburg immer rechtzeitig planen: Am besten sind die Superspartickets ab 17,90 Euro pro Fahrt für Züge abseits der Hauptverkehrszeiten zu haben. Doch für diesen Preis ein solches Ticket zu ergattern, braucht es Glück und die Bereitschaft, auch zu einer ungünstigen Zeit zu fahren. Und man legt sich auf eine bestimmte Zugverbindung fest. Zudem: Die Rückfahrt ist hier noch nicht inklusive. Mit dem Neun-Euro-Ticket bieten sich ab Magdeburg attraktive Tagesziele für die Freizeit.