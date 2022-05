Abfahrt zur Magdeburger Messe wegen B1-Ausbau ab 16. August gesperrt

Am Montag (16. August) beginnt der abschnittsweise Ausbau der Jerichower Straße (Bundesstraße 1) in Magdeburg. Es kommt zu Einschränkungen.

Magdeburg - Die lange Reihe an Absperrungen am Straßenrand kündet es bereits an: Ab dem kommenden Montag (16. August) wird die vielbefahrene Jerichower Straße (Bundesstraße 1) in Magdeburg für gut einen Monat zum Nadelöhr. Hintergrund ist der grundhafte Ausbau der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren im Abschnitt zwischen Berliner Chaussee und der Abfahrt zum Messegelände.