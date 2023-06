Bildung in Magdeburg Abitur jetzt an dieser Gemeinschaftsschule möglich

Eine Gemeinschaftsschule in Magdeburg bietet ab dem kommenden Schuljahr eine eigene gymnasiale Oberstufe an. Schüler, die einen erweiterten Realschulabschluss oder die zehnte Klasse am Gymnasium abgeschlossen haben, können hier ihr Abitur machen.