Anna Lea Degener zeigt in einem Ausbildungsraum in Magdeburg noch einmal einige Handgriffe bei der Versorgung von Patienten am Beispiel einer Puppe. Anika Hansen (l.) vom Team „Zentrale Praxisanleitung“ und Christina Heinze, Schulleiterin des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe, haben die beste Absolventin des ersten Jahrgangs der Pflegefachleute mit durch die neu geschaffene generalistische Ausbildung begleitet.

Foto: Martin Rieß