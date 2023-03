Leipziger Straße - Das Land investiert - trotz aller Finanzierungsprobleme im Betrieb - derzeit einen dreistelligen Millionenbetrag ins Universitätsklinikum Magdeburg: Nachdem sich an den bisherigen Standorten über Jahre ein Sanierungsstau an der baulichen Substanz ergeben hatte, wird ein neues Herzzentrum gebaut. Was auf der einen Seite für eine Linderung und Heilung medizinischer Probleme gesorgt hat, verursachte auf der anderen Seite Schmerzen - die nämlich um den Verlust historischer Bausubstanz, eines nach Entwürfen von Johannes Göderitz gebauten Krankenhaus-Gebäudes. Da nun der nächste Verlust droht, ist der Magdeburger Stadtrat einem Vorstoß der Fraktion Grüne/Future gefolgt.

