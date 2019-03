Das Ordnungsamt Magdeburg ließ sieben Fahrräder an einem Beet am Hauptbahnhof entfernen. Foto: Stadt Magdeburg

Sieben Räder hat das Ordnungsamt Magdeburg kürzlich an einem Beet entfernen lassen. Unangekündigt. Was Rechtsanwalt Ronni Krug dazu sagt:

Magdeburg l Unzulässig, urteilt Fachanwalt Ronni Krug über diese Aktion. Ende Februar 2019 hatte das Ordnungsamt Magdeburg am Hauptbahnhof kurzerhand sieben Fahrräder entfernen lassen. Unangekündigt. Grund: Die Räder waren an Schutz- und Begrenzungsbügeln von Rabatten und größeren Baumscheiben befestigt. Weil die Beete neu bepflanzt werden sollten, wurden die störenden Bügel samt Räder binnen weniger Minuten weggenommen.



Doch war diese Aktion, die – zugegeben – theroetisch verständlich klingen mag, auch praktisch rechtlich sauber ausgeführt? Die Stadt Magdeburg erklärte damals auf Nachfrage der Volksstimme: „Wenn es sich nicht ausdrücklich um einen Fahrradabstellplatz (z. B. Fahrradbügel) handelt und ein Fahrrad angeschlossen wird (z. B. Gitter vor einem Fenster, Schutzbügel für einen Baum), dann wird das Anschließen zwar meistens geduldet, ist aber nicht ausdrücklich erlaubt.“



Anwalt widerspricht Stadt Magdeburg

Dem widerspricht die Aussage von Anwalt Krug. Demnach wird nämlich genau umgekehrt ein Schuh daraus. Krug sagt: „Für Fahrräder gibt es in der StVO keine konkreten Parkregeln. Sie dürfen überall, bis auf wenige Ausnahmen, angeschlossen werden.“ Sogar an Verkehrszeichen. Beim Parken gilt es nur zu beachten, dass



die Fahrräder keine Passanten stören oder andere Verkehrszeichen verdecken; kein explizites Schild das Abstellen der Fahrräder an dieser Stelle grundsätzlich verbietet; die Fahrräder nicht auf diese Weise als Müll entsorgt werden (sogenannte Schrotträder).

Im aktuellen Fall störten die Räder keine Passanten und wurden auch nicht illegal entsorgt. Zudem wies kein Schild darauf hin, dass das Parken an dieser Stelle unerwünscht ist.



Hinweisschild ist Pflicht

Dabei hätte ein Hinweis viel Ärger ersparen können. Krug sagt: „Wird der Platz beispielsweise wegen Bauarbeiten benötigt, muss ein entsprechendes Schild mit der Ankündigung aufgestellt werden. Steht dann dennoch ein Fahrrad quasi im ‚Parkverbot‘, kann es entfernt werden.“ Ein solcher Hinweis sollte üblicherweise drei Tage vorher aufgestellt werden.



Das will sich die Stadt Magdeburg nun zu Herzen nehmen und kündigt reumütig an: „Künftige Aktionen zur Entfernung von Fahrrädern werden wir im Vorfeld kommunizieren, damit Eigentümer die Möglichkeit haben, ihre Fahrräder rechtzeitig zu entfernen.“



Räder stehen in Beeten

Gleichzeitig bittet die Stadt darum, „die Schutzgitter von Rabatten nicht zum Anschließen von Fahrrädern zu nutzen“. Immerhin seien die Beete auf dem Willy-Brandt-Platz erst durch das Betreten der Flächen zerstört worden. Einige Räder seien sogar innerhalb der Beete angeschlossen worden. Und das – zugegeben – muss nun wirklich nicht sein.



Doch fällt die unzulässige Abschleppaktion der Stadt Magdeburg sogar unter Diebstahl? Nein, sagt Krug. Diebstahl sei es erst, wenn sich die Stadt an den Rädern bereichern wollte. Das wiederum könne man der Behörde nun wirklich nicht vorwerfen.



Räder werden verwertet

Übrigens: Fahrräder, die am 26. April 2019 von der Stadt am Willy-Brandt-Platz entfernt wurden, können vom Eigentümer bis zum 9. April abgeholt werden. Weitere Infos dazu gibt es beim Ordnungsamt unter Telefon 0391/540-2157 oder 0391/540-2071. Räder, die bis dahin nicht abgeholt werden, werden verwertet, also beispielsweise als Fundrad versteigert oder, sofern eine Verwertung aufgrund des Zustands keinen Erfolg verspricht, entsorgt.



Bislang holten vier Eigentümer ihr Rad ab. Keiner von ihnen beschwerte sich über das Abschleppen. Zumindest hätten sie aber, so Krug, einen Anspruch auf Schadensersatz, sollte beispielsweise das Schloss bei der Aktion beschädigt worden sein.