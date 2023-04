Acht Tote auf Straßen in Magdeburg 2022

Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten in der Nähe des Hasselbachplatzes Mitte Dezember 2022. Die Zahl der Verkehrsunfälle nahm im vergangenen Jahr erneut zu.

Magdeburg - Um drei Prozent ist die Zahl der Verkehrsunfälle in der Landeshauptstadt gestiegen. Das Polizeirevier Magdeburg registrierte 2022 insgesamt 7718 Unfälle im Stadtgebiet. Es krachte 194-mal häufiger als im Jahr 2021. Erschreckend: Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen auf den Magdeburger Straßen ums Leben gekommen wie seit 2013 nicht mehr. Ein konkreter Blick in die Bilanz.