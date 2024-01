Verkehr Aktion mit roten Kartons auf Madeburger Straße

Mit Getränkekartons haben die Grünen in Magdeburg am Samstag die Fahrradspur an der Großen Diesdorfer Straße markiert. Ziel war es, um deren Aufwertung zu werben. Für den Stadtrat gibt es dazu einen Antrag der SPD.