Das Gebäude des Studiokinos in Magdeburg-Neustadt wird bald 200 Jahre alt. Bis dahin soll es wieder ein Filmkunsthaus werden. So geht es mit der Sanierung weiter.

Alles neu in Magdeburger Kino: Fassade, Dach und Saal werden saniert

Das Studiokino in Magdeburg muss saniert werden.

Magdeburg - „Ich freue ich mich wirklich sehr. Das war der letzte Baustein für die Finanzierung“, sagt Architektin Sina Stiebler, als sie von der Förderzusage aus Berlin erfährt. Denn der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am 21. Juni 2023 fast 387.000 Euro für die weitere Sanierung des Studiokinos in Magdeburg beschlossen. Nun kann der zweite Bauabschnitt bei der Modernisierung des bald 200 Jahre alten Gesellschaftshauses am Moritzplatz angegangen werden, wie sie weiter erklärt. Das ist dabei geplant: