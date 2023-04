In Magdeburg ist gestern die Frühjahrsmesse eröffnet worden. Die Volksstimme machte den großen Check: Welche Fahrgeschäfte sind vor Ort? Welche Leckereien werden verkauft? Was kostet der Spaß und welche Neuerungen gibt es? Wann ist der Flatrate-Tag?

Frühjahrsmesse 2023 in Magdeburg

Magdeburg - Gefühlt scheint es immer so zu sein: Pünktlich zur Eröffnung der Frühjahrsmesse stellt sich Regen ein. Da machte die Eröffnung der diesjährigen Frühjahrsmesse keine Ausnahme. Am späteren Nachmittag ließ der Regen aber nach und sogar die Sonne zeigte sich noch. Und Messechef Karl Welte sagte: „Wir Schausteller wollen ja nicht so gerne jammern: Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Auf die hoffen die Schausteller. Schließlich liegen drei Corona-Jahre hinter ihnen, die viele vor Sorgen stellten. Damit soll nun aber Schluss sein.