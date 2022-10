Alte Elbe in Magdeburg: Wassersportvereine pochen auf Unterhaltung

Wegen der zunehmenden Versandung der Alten Elbe in Magdeburg liegen die örtlichen Wassersportvereine auf dem Trockenen. Das Problem ist jetzt ein Thema im Stadtrat.

Wassersportler graben sich durch die versandete Alte Elbe in Magdeburg. Diese Aufnahme stammt aus dem Juni.

Magdeburg - Die Wassersportvereine an der Alten Elbe in Magdeburg werben um Unterstützung für einen aktuellen Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, welcher bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag (6. Oktober) erstmals auf der Tagesordnung steht.