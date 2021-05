Alte Festungsreste am Standort für Winterhafen-Schule in Magdeburg?

Zum Schutz der Bahnstrecke über die Elbinsel in Magdeburg wurde am Winterhafen einst ein Fort errichtet. Von dem Bauwerk könnten noch Überreste im Untergrund vorhanden sein. Eben dort, wo jetzt eine Schule entstehen soll.

Magdeburg - Seit Monaten macht der Winterhafen Schlagzeilen. Auf dem Gelände, das bisher als Bauhof genutzt wird, soll gemäß Stadtratsbeschluss eine fünfzügige Gemeinschaftsschule gebaut werden. Doch aktuell ruhen die geplanten Bodenuntersuchungen am Standort, weil im näheren Umfeld ein brütendes Rotmilanpaar entdeckt worden ist, die Volksstimme berichtete. Gegner der Winterhafen-Schule monieren zudem die hohen Baukosten. Eine erste Grobkostenschätzung der Stadt kalkuliert mit 68,5 Millionen Euro. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Debatte um den Schulneubau weiter entwickelt.

Als gäbe es nicht schon genug Gesprächsstoff, tut sich jetzt noch ein Fenster in die Vergangenheit auf. Die Schule am Winterhafen, sollte sie einmal gebaut werden, würde auf einem ehemaligen Verteidigungsbauwerk für das Schlussstück der alten Bahnstrecke Berlin-Magdeburg gründen. Der Verlauf der ausgedienten Strecke entlang der „Kanonenbahn“ ist heute noch gut zu erkennen.

Festungserweiterung zum Schutz der Bahnstrecke

Das Fort, das auf der Rotehorninsel am Winterhafen stand, musste den neuralgischen Punkt der Befestigungsinfrastruktur, zwischen Friedrichstadt (Brückfeld) und dem „Betriebsbahnhof“ im Klosterbergegarten schützen. „Das Fort ’Mittelwerk’ wurde im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau in den 1840er Jahren errichtet“, erläutert Dr. Bernhard Mai, Vereinsvorsitzender der Freunde der Festung Magdeburg. Er hat zu dem ehemaligen Verteidigungsbau recherchiert.

Hintergrund der Errichtung vor mehr als 170 Jahren war die zunehmende Bedeutung des Bahnfernverkehrs. Seit 1849 bestand etwa eine durchgehende Verbindung zwischen Berlin über Magdeburg bis Köln. Im Kriegsfall tat sich dadurch eine Gefahrenquelle auf: „In Magdeburg wurde die Strecke Berlin – Magdeburg zwar in die befestigte Friedrichstadt (Brückfeld) eingeführt, doch querte sie zwischen den Elbarmen die Rotehornaue, an dieser Stelle Kommandantenwerder genannt.“ Als zusätzlicher Schutz wurde deshalb das Fort Mittelwerk errichtet, flankiert von zwei kleineren Forts, sogenannte „Flügelwerke“, am Ufer der Alten Elbe sowie der Stromelbe. Alle drei Bauwerke unterstanden letztlich dem Ziel einer „Festungserweiterung, um die Eisenbahnstrecke in die Festung einzubeziehen“, so Mai.

Beim Bau des Mittelwerks sei auf einen gängigen Forttyp zurückgegriffen worden. Das heißt: Ein von Graben und Wall umschlossener fünfeckiger Innenhof mit einem mehrgeschossigen und schusssicheren Gewölbe umbaut, in dem sich die Mannschaft zurückziehen konnte. Seiner eigentlichen Funktion, nämlich einer Belagerung durch den Feind standzuhalten, musste das Fort Mittelwerk tatsächlich aber nie nachkommen.

Rückbau nach Aufgabe als Wehranlage

Zur weiteren Geschichte der Verteidigungsanlage macht Bernhard Mai folgende Ausführung: „Das zwischen 1845 und 1848 geplante und ausgeführte Fort ,Mittelwerk‘ und die ,Flügelwerke‘ wurden 1891 einschließlich der davor befindlichen Rayonbeschränkungen als Wehranlage aufgegeben“. Das Mittelwerk und das östliche Flügelwerk blieben danach einige Zeit als Artilleriedepots in militärischer Nutzung. Vermutlich nach dem Ersten Weltkrieg ging es in städtisches Eigentum über und wurde schrittweise zurückgebaut. Das Fort als ein zu schützendes Festungswerk ist auf diesem Wege verloren gegangen. „Wir bedauern sehr, dass das Mittelwerk nicht mehr vorhanden ist“, sagt Mai.

Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter der Erde noch alte Bauwerksreste finden lassen, „aus gegenwärtiger Sicht bestehen jedoch zurzeit keine Voraussetzungen für den Verein Freunde der Festung Magdeburg dafür, die Unterschutzstellung des einstige Fortgeländes zu beantragen“. Zumal zeitgleich errichtete Forts in Minden noch vorhanden seien. Die historischen Überreste des Mittelwerks am Winterhafen scheinen also vorerst keinen weiteren Hinderungsgrund für den Schulneubau darzustellen.